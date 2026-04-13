Un crack cotizado: jugó un Mundial con México y ahora diría NO a la Selección por jugar con otro país

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está luchando para retener a uno de los talentos más llamativos de México en las categorías juveniles. Da’vian Kimbrough, joven promesa que recientemente participó del Mundial Montaigu con la Selección Mexicana, dejaría de lado al combinado nacional para representar a otra federación a nivel internacional.

La Selección de Estados Unidos convocó al delantero de 16 años para disputar la Vertex Cup, torneo que se llevará a cabo entre el 12 y el 23 de abril. Este movimiento encendió las alarmas de los directivos de la FMF, quienes ya habrían convencido al futbolista de representar a México en ocasiones anteriores. Ahora se cruzaría de bando para jugar con los estadounidenses.

Da’vian Kimbrough dejaría México para jugar en Estados Unidos|Crédito: @daviank14 / IG

Como si fuera poco, Estados Unidos jugará contra México el día 19 de abril en la sede Beyond Bank Field, Miami, correspondiente a la Vertex Cup. Este compromiso genera cierto morbo, ya que Kimbrough enfrentará a sus compañeros de la categoría Sub-16 con los que compartió vestidor durante el Mundial Montaigu que se disputó en Francia y que finalizó el pasado 6 de abril.

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Kimbrough aún tiene el poder de elección

Durante su formación como futbolista, Kimbrough ha alternado entre ambos equipos nacionales. De acuerdo al reglamento, el jugador tiene la capacidad de representar a ambas selecciones debido a que está afrontando compromisos de categorías menores. De esta manera, el joven delantero aún tendrá tiempo para definir si en un futuro jugará para México o Estados Unidos.

Nacido en Estados Unidos en el año 2010, Kimbrough no está amarrado de forma definitiva a la Selección Mexicana. Esto sucederá en caso de que haga su debut oficial con la Mayor o, en un futuro, realice el One Time Switch ante la FIFA en caso de haber elegido representar al equipo de Barras y Estrellas en primera instancia.

Da’vian Kimbrough representando a México|Crédito: @daviank14 / IG

Un delantero ya probado en México

Kimbrough ha formado parte de las categorías juveniles de México desde una temprana edad. Fue clave para que el combinado azteca se coronara campeón del Campeonato Sub-15 de la Concacaf, incluso anotando un gol en la final frente a Estados Unidos nada más ni nada menos.

El juvenil finalizó el torneo como el máximo goleador con 6 anotaciones, demostrando que puede rendir de forma espectacular en la Selección Mexicana. Sin embargo, él tendrá la decisión final de permanecer en el conjunto azteca o probar suerte en el combinado estadounidense.

