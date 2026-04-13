Rechazó jugar para México aunque es de nuestro país, pero hoy es uno de los convocados

Hoy se encuentra asentado en la Selección Mexicana y es uno de los futbolistas que más han convencido a Javier Aguirre durante la preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, una revelación reciente describe que Brian Gutiérrez, actual mediocampista de Chivas, tenía como prioridad jugar para la Selección de Estados Unidos, situación que finalmente no se dio.

Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores de la Selección Mexicana, confesó que buscó a Brian en 2023 para que juegue en la categoría Sub-20 del equipo nacional. Sin embargo, el futbolista nacido en Illinois rechazó el ofrecimiento de jugar para México, ya que estaba esperando el llamado de Estados Unidos.

|Chivas de Guadalajara

"Llamo a Brian Gutiérrez y me dio las gracias, pero que prefiere esperar a Estados Unidos, estaba en ese momento en la Sub-20. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas”, fue lo que reveló Lillini en una entrevista para el diario Récord.

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Sin oportunidades en suelo estadounidense

Gutiérrez formó parte de las selecciones juveniles de EE. UU. en varias categorías, desde la Sub-16 hasta la Sub-23. Fue en enero de 2025 cuando Mauricio Pochettino le dio la oportunidad de vestir la camiseta de Estados Unidos por primera vez en su carrera. El mediocampista disputó un par de encuentros amistosos (fuera de fecha FIFA) ante las selecciones de Venezuela y Costa Rica.

Sin embargo, estos dos partidos serían los únicos que Brian jugaría para el equipo de Barras y Estrellas. El futbolista dejó de ser tomado en cuenta por el entrenador argentino y tampoco fue seleccionado para disputar la Copa Oro 2025. Ante la falta de oportunidades y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, decidió dejar su sueño de representar a Estados Unidos.

Brian Gutiérrez cuando aún representaba a Estados Unidos|USMNT

Brian Gutiérrez acepta jugar para México

A principios de 2026, Gutiérrez deja la MLS y llega a Chivas de Guadalajara para afrontar un nuevo desafío en la Liga BBVA MX. De la mano, el jugador aceptó finalmente representar a México a nivel internacional. Así fue como en enero la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la habilitación de la FIFA para que Brian realice el One Time Switch.

Este procedimiento permite a futbolistas con doble nacionalidad (como es el caso de Brian Gutiérrez) cambiar su asociación nacional para representar a otro país. Además, es un trámite definitivo e irreversible.

El 23 de enero, el jugador del Guadalajara debuta con la Selección Mexicana en la victoria por la mínima frente a Panamá. En la actualidad, lleva cinco partidos jugados bajo las órdenes del ‘Vasco’ Aguirre y tiene altas chances de participar del Mundial 2026.

