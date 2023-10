Los jugadores de la Selección Mexicana que no tuvieron minutos

Una victoria y un empate para la Selección Mexicana en la Fecha FIFA octubre. Luego de muchas dudas tras los partidos de septiembre, Jaime Lozano se reivindicó con los aficionados de nuestro país, tras ganarle 2-0 a Ghana y empatar 2-2, luego de jugarle al tu por tu, contra Alemania.

Pero no todo fue buenas noticias, pues aunque estar convocado ya es un privilegio y un premio por el buen momento que viven, hubo siete futbolistas, llamados por ‘Jimmy', no en estos dos encuentros frente a los africanos y los europeos no sumaron minutos.

Resumen México 2-2 Alemania | Partido Amistoso

Te puede interesar: ¡Oficial! Este será el rival de la Selección Mexicana en los Cuartos de Final de la Nations League

Los siete futbolsitas que no tuvieron minutos con la Selección Mexicana en al Fecha FIFA

Los jugadores que no pudieron vivir momentos sobre el terreno de juego fueron: Marcel Ruíz, del Toluca; Jordi Cortizo, de Monterrey; Kevin Álvarez y Ramón Juárez, del América; y los tres porteros suplentes, Toño Rodriguez de Xolos; Luis Malagón, de las Águilas; y Julio González, de los Pumas.

De hecho, los guardametas del representativo mexicano parece que van a estar esperando el banquillo de la Selección Mexicana, pues Guillermo Ochoa no suelta la titularidad, ni la capitania de la escuadra. De hecho, Paco Memo ha sido el futbolista con más minutos en la era del ‘Jimmy’, tiene todos los minutos de los 10 partidos disputados.

Te puede interesar: Santiago Giménez es el jugador más caro de México y de la Eredivisie

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el 2023?

Ahora, México buscará su boleto a la Copa América en noviembre. Durante la Fecha FIFA del siguiente mes, el combinado nacional se medirá ante Honduras en los Cuartos de Final de la Nations League, y el que avance a las semifinales del torneo de la Concacaf, se mete al certamen de la CONMEBOL. Dichos partidos de ida y vuelta contra los catrachos se jugarán los días 17 y 21.