La Selección Mexicana enfrentaría a Francia en partido amistoso

A pesar de aún no tener entrenador, la Selección Mexicana Sub-23 ya confirmó una gira por el Viejo Continente el próximo verano, en busca de un mejor desarrollo para el combinado nacional de la categoría que en el 2024 no podrá estar en los Juegos Olímpicos de París, tras quedar fuera en la eliminatoria.

El primer duelo confirmado es ante su similar de Francia, el próximo viernes 16 de junio de 2023, en el Stade Des Alpes de Grenoble, Francia, duelo que iniciará a las 10:30 AM (tiempo del centro de México), además la Federación Mexicana de Futbol confirmó que habrá más encuentros, pues buscan que sea un gira en Europa.

¿Quién será el entrenador de la Selección Mexicana Sub-23?

Actualmente, ese combinado juvenil no cuenta con entrenador, luego de que el año pasado Luis Pérez fuera despedido tras no clasificarse a París 2024. Los rumores apuntan a que Andrés Lillini y Gerardo Espinoza arribarán para dirigir las selecciones menores, aunque aún no se ha dicho cuales serían sus respectivos cargos; asimismo se espera que para dicha gira ya estén los nombramientos de ellos dos, o de alguien más que se apunte al final del proceso.

