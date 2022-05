Tata deja abierta la puerta a una posible convocatoria de Chicharito

Días después de que Javier “Chicharito” Hernández renociera haber tenido una plática con el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, el propio “Tata” confirmó lo dicho por el atacante del Galaxy de Los Ángeles y agregó que buscará volver a entablar contacto con él próximamente.

Por esta razón Johan Vásquez estuvo a punto de regresar a México

“Es cierto lo que dijo Javier respecto a que hemos tenido una conversación, seguramente queda otra por tener. Mi deseo, en el momento en el que entendía que podía viajar, era hacerlo personalmente, después las complicaciones no me dejaron viajar”, explicó Martino en conferencia de prensa previo al duelo amistoso del sábado entre el cuadro Azteca y su similar de Nigeria.

Convocatoria a Chicharito

Asimismo, el estratega argentino también respondió si estas pláticas con Chicharito serán suficientes para volverlo a considerar en futuras convocatorias. Cabe destacar que la última vez en la que Hernández acudió a la Selección Nacional fue en septiembre del 2019, desde entonces, un problema extra cancha lo ha dejado fuera de todos los llamados.

“Hay una competencia de números nueve con diferentes criterios. Nosotros hoy estamos con Raúl, que sigo insistiendo, es nuestro centro delantero, nuestro referente y el cual tenemos que ayudar a que recupere su mejor versión, más Henry que está con nosotros, más Santi, más la recuperación que esperamos del mellizo (Rogelio Funes Mori) así que hoy están ellos y en el futuro cercano veremos”, especificó.

También te puede interesar: David Medrano revela que Chicharito busca volver a Selección Mexicana

Por otra parte, Gerardo Martino también explicó la importancia que tiene el partido que sostendrán este sábado frente a Nigeria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

“Recuperar un nivel de juego que hemos perdido desde medianos del año pasado. No siempre uno puede jugar con rivales que uno puede simular, como serían los que nosotros desearíamos enfrentar de acá a la Copa del Mundo y es cierto que no jugamos con ningún africano, pero Nigeria no deja de ser un rival de fuste y nosotros tenemos muchas cosas que mejorar de nosotros independientemente del rival en turno”, sentenció el “Tata”.