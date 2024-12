¿Cuáles serían los partidos de la Selección Mexicana en enero?

Se terminó un año complicado para la Selección Mexicana. El conjunto azteca ha tenido varios cambios desde el mundial de 2022, entrenadores y directivos han pasado por sus filas, generando varias dudas de cara a la Copa del Mundo en 2026, que se celebrará en nuestro país, junto a Estados Unidos y Canadá.

Las competencias más importantes que tuvo México este 2024 fue la Nations League, certamen en el que se quedó con el tercer lugar, de hecho, este torneo nunca lo han podido ganar. Y luego, la Copa América, un ensayo para el Mundial en EU, que dejó a Jaime Lozano fuera en la fase de grupos, y con este el despido del DT. En su lugar llegó Javier Aguirre.

Javier Aguirre: Así fue el 2024 de la Selección Mexicana

Los números de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Ahora, en su tercera etapa como DT de la Selección Azteca, Aguirre suma seis partidos, con tres victorias, dos empates y una derrota. Su prueba más importante fueron los Cuartos de Final de la Nations League, justo el encuentro que perdió fue la Ida ante Honduras, por pizarra de 2-0, pero en la vuelta golearon 4-0, en el Nemesio Diez.

Los partidos de la Selección Mexicana en enero de 2025

Hace unos meses se hablaba de que la Selección Mexicana jugaría un par de encuentros amistosos en el mes de enero, en territorio sudamericano, contra clubes de Argentina, incluso se dijo que podría ser ante Talleres de Córdoba. Hasta el momento no se ha confirmado nada —23 diciembre de 2024—, pero en el calendario que publicó la Liga BBVA MX, en el PDF que se puede descargar vienen dos fechas.

Según dicho archivo, México tendría dos encuentros en el primer mes del 2025, el 17 y luego el 21 de enero. Lo que no se sabe son lo rivales, o incluso si se jugarán. Lo que sería un hecho, es que estos dos amistosos se jugarían solo con jugadores de la Liga MX, pues al no ser Fecha FIFA, Aguirre no puede contar con los europeos o los que estén en otras ligas.