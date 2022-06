Periodista polaco menosprecia a la Selección Mexicana

En un duelo muy cerrado, la Selección Mexicana no pudo derrotar a su similar de Ecuador, e igualaron sin goles en el Soldier Field, de la Ciudad de Chicago y casa de los Bears de la NFL. En dicho encuentro, la afición de nuestro país se fue molesta del recinto por el accionar del equipo.

A esto se le suma la dolorosa derrota que tuvieron ante Uruguay, pues los charrúas vencieron al conjunto que dirige Gerardo Martino por pizarra de 3-0, con una soberbia actuación de Edinson Cavani y sus compañeros durante la segunda parte del encuentro.

Tomas Moczernuik, periodista de Polonia, país al que se enfrenta la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar, señaló los problemas que presenta el equipo de Martino y aseguró que “Polonia no tendrá problemas para vencer a México”.

“Para nosotros es muy bueno lo que está pasando. Me gusta lo que veo. Son un desastre, tienen muchos problemas. Teníamos miedo cuando fue el sorteo, ahora ya no”, sentenció a medio español.

Y agregó: “No hay capitán, no hay jefe en el campo. Me gustaba ver a la Selección Mexicana antes, tenían mucho corazón, muchas cualidades. Es una pena para los mexicanos pero esto es bueno para los polacos, no tendremos ningún problema para ganar si juegan así”.

¿Cuáles son los próximos rivales de la Selección Mexicana?

Después de esta gira de duelos amistosos, la Selección Mexicana tiene un par de compromisos en la Nations League. El primer encuentro será este sábado 11 de junio ante Surinam, en el TSM, casa de Santos Laguna; tres días más tarde viajarán a Kingstone para medirse a Jamaica.

Para el 28 de agosto, Martino y los suyos tienen un compromiso contra Paraguay, y se espera que haya un par de duelos más en septiembre, donde se especula que se enfrentarán ante Perú y Colombia. Asimismo, se esperan otros dos partidos en el mes de noviembre previo a la Copa de Mundo de Qatar 2022, aún con rivales por confirmar.

Para que así, su debut en el Mundial sea el 22 de noviembre a las 10:00 am (tiempo del centro de México) justo ante la Selección de Polonia.