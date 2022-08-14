Esto habría ganado la Selección Mexicana por calificar a Qatar 2022

Las distintas selecciones de todo el planeta no sólo reciben la oportunidad de ser campeones del mundo en Qatar 2022, sino que por calificar al torneo también tendrían una compensación económica, por lo que esto es lo que se habría llevado la Selección Mexicana.

El conjunto azteca calificó a Qatar 2022 hace algunos meses, luego de una eliminatoria un tanto complicada, pero al final se cumplió con el objetivo. Estados Unidos y Canadá calificaron de forma directa y Costa Rica lo hizo por repechaje.

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¿Cuánto habría ganado la Selección Mexicana por calificar a Qatar 2022?

De acuerdo a información de ‘Goal’, que citan a la FIFA, las 32 selecciones que ya han calificado a Qatar 2022 tendrían un premio económico asegurado sólo por entrar al torneo, siendo un incentivo e impulso económico para muchos equipos.

Si los reportes son correctos, la Selección Mexicana y todos los conjuntos presentes en Qatar 2022 habrían recibido 39 millones de pesos por entrar a la Fase de Grupos, premio que equivaldría a unos 2 millones de dólares.

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Es importante destacar que las selecciones nacionales también son acreedoras a ganar más dinero dependiendo de la instancia en la que lleguen dentro del torneo, pues quienes acudan a las fases más definitivas y cercanas al trofeo de campeón, también se llevan mucho más dinero.

La Selección Mexicana se sigue preparando de cara a su debut ante el combinado de Polonia, mismo que no será nada fácil; después jugarán ante Argentina y cerrarán con Arabia Saudita, duelo que podría darle rumbo definitivo al Grupo C.

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El inicio de Qatar 2022 se adelantó para que el anfitrión sí inaugurara el torneo, por lo que ya no iniciará el día 21 de noviembre, sino que el 20; su rival en turno será Ecuador, quien estuvo en riesgo de ser expulsado por la demanda del conjunto de Chile.

