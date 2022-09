¿Cuál sería el 11 de la Selección Mexicana vs Perú?

Es la oportunidad final de enamorar a Gerardo Martino. Esta Fecha FIFA de septiembre, es la última vez que el entrenador de la Selección Mexicana podrá ver a los jugadores que irán a Qatar 2022, antes de la convocatoria final para el Mundial.

El próximo sábado 24, México se enfrenta a Perú, como duelo preparativo de cara la justa del próximo mes de noviembre, dicho duelo tiene un sabor especial para algunos aficionados de nuestro país, pues los incas son dirigidos por Juan Reynoso, exentrenador que terminó la sequía de Cruz Azul.

VE MÉXICO VS PERÚ EN VIVO AQUÍ

La racha de la Selección Mexicana contra equipos que irán a Qatar 2022

Te puede interesar: Lewandowski pone a la Selección Mexicana como ‘favorita’ en Qatar 2022

Convocados de México para la Fecha FIFA de septiembre

Porteros: Memo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota.

Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Carlos Rodríguez, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Angulo y Johan Vásquez.

Mediocampistas: Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Luis Romo, Andrés Guardado, Diego Lainez, Uriel Antuna y Alexis Vega.

Delanteros: Henry Martín, Santiago Giménez, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez.

La lista cuenta con 31 futbolistas, y de acuerdo a distinas fuentas, el que no esté para esta convocatoria no se podrá sumar al Mundial, lo que significa que cinco serán cortados de la lista final.

Te puede interesar: Argentino se postula para jugar con la Selección Mexicana

Este sería el 11 de la Selección Mexicana para enfrentar a Perú

De acuerdo a nuestro insider, David Medrano, ni el ‘Tata’ Martino sabe a quien va a linear para medirse ante Perú, el próximo sábado 24 de septiembre.

“Hoy día ni Martino lo sabe, hay que ver si Alexis Vega puede o no, Funes Mori no, Raúl (Jiménez) no, (Luis) Romo no, Jorge Sánchez no; entonces, habrá que esperar seguramente al miércoles o jueves, para ver como van respondiendo algunos, pero hoy día, imposible precisar, la formación que tendría Martino en mente”, aseguró Medrano en Los Protagonistas.