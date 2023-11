Este es el siguiente partido de la Selección Mexicana en el 2023

La Selección Mexicana sufrió, pero se me metió de forma directa a la Copa América. El combinado azteca evitó el fracaso y se fue hasta los penaltis contra los catrochos, para así salvar la eliminación del equipo de Jaime Lozano, porque además se metieron a las semifinales de la Nations League.

La antesala del torneo de la Concacaf se disputará en el mes de marzo, donde buscarán el boleto a la Gran Final de la competencia que no han podido ganar. Por su parte, el certamen de la CONMEBOL lo jugarán en el verano de 2024, los 10 equipos de dicha Confederación y seis mas de la nuestra.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el 2023?

Ahora, México se enfrantará ante Colombia, en Estados Unidos, duelo amistoso, donde Jaime Lozano no podría contar con los jugadores que militan en Europa, pues al no ser Fecha FIFA no pueden ser convocados, a menos que tengan un permiso.

Dicho encuentro se disputará en el Sábado 16 de diciembre de 2023, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, mítico inmueble de Los Angeles, con capacidad para cerca de 77 mil 500 aficionados.

Jaime Lozano tampoco podrá contar con jugadores que disputen la Final de la Liga BBVA MX

Por si fuera poco, el ‘Jimmy’ tampoco podrá contar con futbolistas que disputen la Gran Final del Apertura 2023, pues el partido por el título se jugaría el 17 de diciembre, un día después del encuentro frente a Colombia.

Así que los jugadores de los dos equipos que estén peleando por el campenato no podrán ser llamados. Solo que León llegará a dicho duelo, esto podría cambiar. La Fiera disputará el Mundial de Clubes, y en caso de avance a la Final de la Liga BBVA MX, la fecha (17 diciembre) cambiaría para unos días después.