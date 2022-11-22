90' Se agregan 7 minutos.

70' Cambios de México

Salen Héctor Herrera y Henry Martín, ingresan Raúl Jiménez y Carlos Rodríguez.

63' ¡Cerca Henry Martín!

Remate de cabeza que rechaza el guardameta polaco.

57' ¡Paco Memooooo!

Guillermo Ochoa ataja el disparo de Robert Leandowski.

55' ¡Penal para Polonia!

Tras revisar la jugada en el VAR, el silbante señala la pena máxima tras una falta de Héctor Moreno sobre Robert Lewandowski.

54' ¡Hay VAR!

El VAR interviene para revisar un penalti a favor de Polonia.

52' ¡Lo intenta Lozano!

Disparo de larga distancia del 'Chucky' que se queda el guardameta de Polonia.

¡Comienza el segundo tiempo!

Polonia mueve desde mediocampo para iniciar la parte complementaria.

🇲🇽🙌 @miseleccionmx fans always show up and show out! pic.twitter.com/qIeusap0Ta — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022

¡Medio Tiempo!

Fin de los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio 974. México domina a Polonia y busca romper el cero.

44' ¡Wojciech Szczęsny!

El guardameta de Plonia evita el primero de México.

39' Hirving Lozano genera peligro

Centro de nueva cuenta por el sector de la derecha que rechaza la defensa a tiro de esquina.

28' Tarjeta amarilla para Jorge Sánchez.

¡De nueva cuenta, México se queda cerca!

Remate de Jesús Gallardo que se va por fuera.

¡México vuelve a avisar!

Remate de cabeza de Henry Martín que pasa por un costado del arco de Polonia.

¡Cerca México!

Legada por la banda de la derecha y el centro de Hirving Lozano que no encuentra rematador. Alexis Vega no logra hacer contacto con el balón al minuto 5.

¡Arranca el partido!

México debuta en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Polonia.

¡Invasión mexicana en el Estadio 974!

𝐘 𝐲𝐚 𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐧, 𝐬𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐞𝐞𝐳 🎶



La afición de #ElTri se hace presente en #Qatar2022. pic.twitter.com/qQt8YrYAaV — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2022

México vs Polonia, alineaciones confirmadas

¡Ya tenemos once inicial! Ellos son los elegidos por Gerardo Martino para el debut frente a Polonia.

📋 ¡Alineaciones confirmadas para #MEX 🆚 #POL



Incondicionales, ¿cómo creen que le irá a @miseleccionmx en su debut mundialista? 🇲🇽🙌 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2022

Previa del partido México vs Polonia

La Selección Mexicana debuta en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Polonia. El conjunto de las ‘Aguilas Blancas’ es la primera prueba del equipo dirigido por Gerardo Martino en su presentación en el Grupo C, mismo que comparten con Argentina y Arabia Saudita, equipos que ya disputaron su juego correspondiente con triunfo de los ‘Halcones Verdes’ sobre la ‘Albiceleste’ por marcador de 2-1.

El partido tiene como sede la cancha del Estadio 974. La Selección Azteca llega al debut en el Mundial luego de haber perdido su último juego amistoso ante Suecia en Girona.

Del otro lado, Polonia, liderado por Robert Lewandowski, llega al compromiso tras haber vencido a Chile en un encuentro en el que el delantero del Barcelona no tuvo actividad.

Sin sentirse como favoritos, algunos jugadores han mostrado su respeto por la escudara mexicana, destacando a futbolistas como Guillermo Ochoa e Hirving ‘Chucky’ Lozano.

“Lozano es jugador que busca el uno contra uno. Siempre está buscando su pie derecho y puede llegar al segundo poste. Es un jugador muy peligroso. Le gusta batirse en los duelos individuales.

“Ha estado en un gran momento de forma en las últimas semanas en la Serie A. Es una gran individualidad. Vimos los juegos de México. El equipo tiene mucha calidad, pero también tiene debilidades”, dijo Bereszyński en conferencia de prensa.

El árbitro del encuentro es el australiano, Chris Beath, quien cuenta con dos décadas de experiencia como silbante y va a estar acompañado por sus compatriotas Anton Shchetinin y Ashley Beecham como asistentes. La francesa Stéphanie Frappart será la cuarta árbitra.

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¿Dónde ver el partido de México vs Polonia?

El partido de la Selección Mexicana frente a Polonia lo puedes disfrutar mediante la señal de Azteca 7. De igual forma, puedes seguir la cobertura en vivo a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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