La Selección Mexicana buscará amistosos contra clubes sudamericanos

La Selección Mexicana de Futbol ya tiene su lugar asegurado en el Mundial de 2026 como país anfitrión. El hecho de no tener eliminatorias provocará que los dirigentes de la FMF busquen rivales de calidad para los partidos amistosos que son fuera de las Fechas FIFA.

En los últimos años, México ha tenido partidos amistosos que no son parte del calendario internacional, contra rivales como Paraguay, Chile o Ecuador, que están imposibilitados de convocar a sus mejores jugadores, ya que los partidos no son oficiales. Esos compromisos, conocidos popularmente como ‘moleros’, ahora se tratará que sea ante clubes sudamericanos de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, Comisionado Presidente del Futbol Mexicano.

“Después de platicar con entrenadores y gente del medio nos recomiendan tener más procesos y micro ciclos, que tengan capacidad de probar cosas. El problema es contra quién se juega esos partidos, tenemos partidos que parece que solo es un proceso comercial. Vamos a firmar con dos equipos argentinos y brasileños de altísimo nivel para poder jugar tanto en México, en Estados Unidos, Argentina o Brasil, tenemos mucha ilusión en ese tema porque va a elevar el nivel de competencia” dijo Rodríguez en un informe que se presentó en redes sociales de la FMF.

Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Raúl Jiménez sale del Wolverhampton y es nuevo jugador del Fulham

México podría jugar contra los grandes de Sudamérica

La declaración significa que México podría jugar, por ejemplo, ante Boca Juniors, River Plate o Flamengo en juegos organizados fuera del calendario internacional de FIFA.

El dirigente de la FMF también habló sobre los rumores que surgieron en las últimas semanas entorno al posible regreso de clubes mexicanos a la Copa Libertadores.

“Los rumores no son ciertos de lo que sabemos, estamos en conversaciones con CONCACAF y CONMEBOL porque hay un interés, pero requeriría de tantos movimientos que primero necesitamos tener una invitación formal de CONMEBOL aprobada por CONCACAF. Nosotros por más que queremos jugar con CONMEBOL nos debemos a la CONCACAF, tiene que haber una invitación, tiene que llegar a CONCACAF y de ahí a nosotros para poder sentarnos formalmente. Hay muchísimo interés en jugarla” finalizó Rodríguez.

Te puede interesar: Así fue el primer día de Santiago Giménez en Feyenoord