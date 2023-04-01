La Selección Mexicana ya no tiene la plantilla más cara de la Concacaf

La Selección Mexicana sigue siendo considerada por muchos como el equipo 'gigante' de la Concacaf, algo que no ha sido validado con los últimos desempeños deportivos en el panorama internacional, y que además ya habría sido reflejado en el valor de las plantillas de cada representativo, donde el equipo nacional ya fue relegado a la tercera posición.

El equipo de Diego Cocca sostendrá tres encuentros de manera consecutiva ante su similar de Estados Unidos. El primero de corte amistoso, y los dos subsecuentes dentro de las semifinales de la Cocacaf Nations League. Luego de los dos partidos de presentación al frente del equipo azteca, incluso en el Coloso de Santa Ursula se llevaron un abucheo general.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Te puede interesar:Jaime Ordiales tendría los días contados en Selección Mexicana, este sería su sustituto

Diferencia millonaria entre Estados Unidos y la Selección Mexicana

De acuerdo con las valoraciones del portal Transfermarkt, la Selección Mexicana tiene un valor de 172 millones de euros. Siendo Edson Álvarez el elemento mejor tasado del equipo con 35 millones de euros. Sin embargo, el conjunto de las Barras y las Estrellas supera al nacional por 70.8 millones. El principal rival del área cuenta con un estimado de 242.80 millones de euros en su plantilla general.

El futbolista más caro de Estados Unidos es Christian Pulisic, el jugador del Chelsea tiene un valor de mercado de 32 millones de euros. Seguido por Giovanni Reyna con 28 millones y Weston McKennie con 21 kilos.

|Mexsport

Canadá también supera en valor a la Selección Mexicana

Sorprendentemente, Canadá también supera en valor a la Selección Mexicana, algo que hace unos años atrás habría sido impensable. El conjunto de la hoja de Maple tuvo una estimación de 192.45 millones, superando al equipo de Diego Cocca por 20.45 millones de euros. La baja de juego de varios elementos del combinado azteca (como Raúl Jiménez o el Tecatito Corona), ha sido determinante para que haya ocurrido esta diferencia.

Te puede interesar: Santiago Giménez podría superar la mejor temporada del Chucky Lozano en la Eredivisie

¿Quién es el jugador más caro de la Concacaf?

El futbolista más valioso de la Concacaf fue el lateral del Bayern Múnich, Alphonso Davies, cuyo valor duplica al del jugador más caro de la Selección Mexicana. El canadiense tiene una estimación de 70 millones de euros.

