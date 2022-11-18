La Selección Mexicana tuvo su primer entrenamiento en Qatar

La Copa del Mundo Qatar 2022 está más cerca que nunca, a tan solo un par de días para que arranque la máxima fiesta del futbol, la mayoría de las selecciones ya se encuentran en tierras árabes para la disputa del campeonato mundial, siendo la Selección Mexicana uno de los equipos que ya dijo presente en la sede mundialista.

El equipo mexicano arribó a Catar el jueves 17 de noviembre por la noche, procedente de Girona, España, aterrizando aproximadamente a las 11 de la noche hora local en el Aeropuerto Internacional de Doha y de inmediato abordó el autobus que lo trasladó hasta su hotel de concentración en la localidad de Simaisma, en donde fue recibido por aficionados que le dieron la bienvenida a la Selección Azteca entre cánticos y vitoreos.

Te puede interesar: Así es la lujosa casa de la Selección Mexicana en Qatar

México ya entrenó en suelo catarí

Tras instalarse y descansar la noche, la Selección Mexicana no perdió tiempo y este viernes 18 tuvo su primer entrenamiento en suelo mundialista, saltando aproximadamente a las siete y media de la noche, hora de Catar, a la cancha del Estadio Al Khor, bajo el mando de su entrenador Gerardo "Tata" Martino.

Primera práctica de la Selección Mexicana en Qatar. pic.twitter.com/jVZxBV0Ywu — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) November 18, 2022

Este recinto se encuentra ubicado en la localidad de Jor, a unos 25 minutos de donde se aloja la delegación mexicana, cuenta con una capacidad para 12 mil espectadores y fungirá como su sede de entrenamientos durante su estancia en Catar.

¿Cuándo juega México en Qatar 2022?

México quedó emparejado dentro del Grupo C junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia, debutando el martes 22 de noviembre frente a los polacos, comandados por Robert Lewandowski, en el Estadio 974, posteriormente se medirá a los argentinos, liderados por Lionel Messi, el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail y cerrará la fase de grupos ante los saudíes el miércoles 30 de noviembre nuevamente en el Estadio Lusail.

Te puede interesar: Así vestirá la Selección Mexicana en la fase de grupos de Qatar 2022

