La Selección Mexicana en problemas, los boletos no se venden

La afición no ha respondido al llamado y los boletos para el duelo entre la Selección Mexicana y el Valencia para este fin de semana no se han vendido. Por primera vez en un largo tiempo, el conjunto azteca disputará un duelo en su tierra, pero la gente no parece interesada en apoyar al equipo de Javier Aguirre en el Estadio Cuauhtémoc.

La pelota rodará en la Angelópolis en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, del sábado 12 de octubre en un duelo que significará el final oficial a la carrera de Andrés Guardado con el representativo nacional, toda vez que el veterano mediocampista recibirá un homenaje en el recinto dos veces mundialista. Aunque no vivió su mejor etapa ahí, el surgido en las filas del Atlas vistió la elástica del Valencia.

Será apenas el tercer partido que dirija Javier Aguirre en su tercera etapa con la Selección Mexicana, antes venció a Nueva Zelanda por goleada y empató sin anotaciones con Canadá. A pesar de los resultados, la afición no se entusiasma con la idea de ver a sus ídolos en persona. Quizá gran parte de ello tiene que ver con el hecho de que se enfrentará a un equipo y no un país, por si fuera poco, el Valencia marcha en la decimoctava posición de la tabla en España.

Otro factor es el precio, los boletos van desde los $350 hasta los $1,200 pesos, por lo que mucha gente preferirá permanecer en casa y disfrutar del encuentro ahí. Cabe mencionar que el Puebla ha tenido malas entradas recientemente.

Después de medirse al conjunto ibérico, México continuará con la Fecha FIFA de octubre enfrentándose a los Estados Unidos en la cancha del Estadio Akron en Guadalajara.

¿Cuándo juega México contra Estados Unidos?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a los Estados Unidos el martes 15 de octubre en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de octubre. El partido se llevará a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

