Así le ha ido a la Selección Mexicana contra las selecciones de Asia

La Selección Mexicana ya se prepara para una nueva prueba internacional. En la Fecha FIFA de septiembre, los jugadores mexicanos enfrentarán a Japón y Corea del Sur, dos selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial 2026, y que llegan con estilos muy distintos al terreno de juego.

Ambos partidos, programados en Estados Unidos, son amistosos, pero representan la oportunidad de medir variantes tácticas y de enfrentar rivales con características que podrían aparecer en el próximo torneo mundialista, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo es el balance de México ante rivales asiáticos?

El historial de la Selección Azteca contra selecciones de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) es positivo: en 48 partidos suma 31 victorias, 9 empates y 8 derrotas, con una efectividad del 64.6%. Además, presume una diferencia de goles de +53, con 96 tantos a favor y 43 en contra.

Frente a Japón, la Selección Azteca registra 7 duelos con 6 victorias y solo una derrota. El último cruce fue en noviembre de 2020, cuando México ganó 2-0 en Austria. En Copa Confederaciones también impuso condiciones en 2005 y 2013, con triunfos por 2-1.

¿Qué resultados tiene México contra Corea del Sur?

Corea del Sur es el rival asiático más frecuente para México, con 14 enfrentamientos: 8 victorias tricolores, 4 derrotas y 2 empates. El recuerdo más fresco es el amistoso de 2020, donde México se impuso 3-2, y la victoria en Rusia 2018 por 2-1, con goles de Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela.

El estilo físico y disciplinado de Corea del Sur y la velocidad de Japón serán pruebas exigentes para el cuerpo técnico y sus jugadores, que buscan consolidar un modelo de juego sólido de cara a 2026.