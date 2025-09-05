Figura de Pumas consigue su boleto al Mundial 2026

Álvaro Angulo estará con Colombia en la próxima Copa del Mundo en 2026. El lateral cafetero superó 3-0 con su equipo al combinado de Bolivia en casa. El jugador de Pumas no sumó minutos, pero espera formar parte de la lista final de los sudamericanos para jugar la máxima justa del fútbol a nivel de selecciones.

Angulo se ha convertido en uno de los jugadores que más ha sumado para Efraín Juárez este semestre. Pumas espera que este fin de semana puedan cerrar la incorporación del nuevo delantero.

“Estamos a la espera de ver qué nos trae Santa Claus en septiembre. La realidad es que hoy, con lo que veo de mi equipo, Macías entra y hace un gran partido, Memo también. Lo que vendrá, vendrá, hay que dejar fluir, el club está trabajando. Llevamos cuatro meses trabajando en conjunto con la directiva y hay opciones muy buenas, pero vamos a escoger otra vez lo que nos pueda aportar tanto dentro como fuera”, dijo el DT felino.

Jugadores de Pumas mundialistas

Otro de los jugadores que jugaría el Mundial con su selección es Keylor Navas, el actual portero de Pumas, quien es el titular indiscutible con el combinado tico.

“Yo creo que el interés que ellos mostraron en mí, las charlas que tuve con el entrenador, quien siempre me mostró ese apoyo en todos los momentos que estábamos pasando, y sé que, gracias a Dios, tomé una gran decisión y estoy muy feliz. Como he escuchado alguna vez decirlo a nuestro entrenador y a miembros del club, muchas veces el jugador tiene que querer ir a algún lugar también, y que aquí a Pumas vienen no solamente los jugadores que el club quiere, sino que el futbolista decide también formar parte de esta familia”, expresó el portero auriazul.

Lo que se le viene a los dirigidos por Juárez

Pumas enfrentará a Mazatlán en la fecha 8 del fútbol mexicano. Los felinos esperan contar con su nuevo delantero para este encuentro en condición de visitante. Esperan cortar una racha de 14 años sin levantar un título.

