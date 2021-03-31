Tata Martino respaldó a los seleccionados que militan en la MLS

El Director Técnico de la Selección Azteca, Gerardo “El Tata” Martino respaldó a Rodolfo Pizarro, Jonathan dos Santos, Efraín Álvarez y Alan Pulido, futbolistas que militan en la Major League Soccer luego de las críticas tras su desempeño durante la primera 'Gira Europea'. Para el estratega nacional estos jugadores no pueden ser evaluados de la misma manera que el resto de sus compañeros, pues acumulan casi 4 meses sin disputar un partido oficial debido al parón de la MLS.

“Hay que evaluarlos por ahí de mayo para saber cómo es el desenvolvimiento de ellos ya con el torneo empezado y ahí verán si mi decisión es correcta o no, pero hoy no podemos sacar conclusiones de ellos porque su momento es distinto. Los que están en la MLS viven un momento diferente a los demás que ya están en plena competencia”, aseguró Gerardo Martino tras la victoria de México sobre Costa Rica.

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Además el entrenador de la Selección Azteca fue contundente en el caso particular del mediocampista del L.A. Galaxy Jonathan dos Santos, pues considera que ante la inactividad con su equipo y no traer un buen ritmo, siempre es bueno conocer personalmente el nivel que traer cada uno de los futbolistas que llegaron de la MLS.

“En el caso de Jonathan dos Santos hizo una hora muy buena, pero no tenía el ritmo para jugar los 90 minutos, sin embargo para nosotros lo que significa tener a los futbolistas aquí es bueno. Lo primero que creo que hay que separar es uno de otro. Efraín es joven siempre y es bueno tenerlo cerca lo ha hecho bien; Rodolfo es un futbolista de selección mayor”, aseguró Gerardo Martino.

México terminó su primer mini gira por Europa de este 2021 con una derrota ante la Selección de Gales y un triunfo ante su similar de Costa Rica, ahora los futbolistas convocados tendrán que viajar y reportarse con sus respectivos clubes.

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