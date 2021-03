México se lleva tareas pendientes tras la gira europea, señala Gerardo Martino

La Selección Azteca terminó su gira europea en esta Fecha FIFA con una victoria 1-0 ante su similar de Costa Rica, sin embargo, el técnico Gerardo Martino reconoció que faltan muchas cosas por seguir puliendo de cara a los compromisos del verano.

“Tarea siempre nos llevamos, tenemos cosas por seguir mejorando, situaciones de partido que tenemos que repetir con diferentes tipos de trabajo. Trabajar en Selección es de una evolución constante, los tiempos son menores y cada encuentro tiene que ser un aprendizaje. Hasta que llega la etapa de un Mundial y ahí uno no debe tener nada pendiente, porque si no, uno se va a casa muy rápido”, comentó el ‘Tata’ en la conferencia de prensa.

Respecto a los señalamientos para los jugadores que se desempeñan en la MLS, el entrenador del Tricolor defendió su decisión por llamar a Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Jonathan Dos Santos y Efraín Álvarez para los partidos ante Gales y Costa Rica.

“Entre tenerlos o no tenerlos, a sabiendas que ninguno de ellos iba a estar para jugar 90 minutos, todo juntos. Sopesando los pros y los contras, preferimos contar con ellos. En el caso de Jona, hizo una hora muy buena, pero no tenía el ritmo para jugar todo el partido. Para nosotros lo que significa tener a los futbolistas es bueno”.

Mientras que Gerardo Martino destacó la labor de Luis Romo, a quien lo consideró el mejor de la Selección Azteca en el triunfo de este martes ante los ticos.

Martino llena de elogios a Luis Romo

“Lo importante es que Luis se haya confirmado como un jugador de Selección. Es muy difícil para un futbolista que hace un año y medio estaba en Querétaro, asimilar todo lo que significa pasar a Cruz Azul y ser un jugador constante de Selección y sin bajar su rendimiento. Puede haber algún momento en que lo necesitemos más suelto”.

Finalmente, sobre los cambios que presentó México para este duelo respecto al del sábado ante Gales, el seleccionador explicó sus razones.

“Tenemos que darle posibilidades a todos, yo decía que la derrota no modificaba nada. Después se presentan alteraciones, y sobre todo como dije antes, había jugadores que no podían disputar todos los minutos de corrido, pero era más importante estar que no estar”.

Así, con el saldo de una derrota y una victoria, finaliza la gira europea de la Selección Azteca.