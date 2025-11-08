deportes
Nota

La selección que es mejor que la de México, pero con la mitad de recursos: ¿imaginas cuál es?

Pese a una gran diferencia en el valor de las plantillas, este país obtuvo mejores resultados en la categoría Sub 20 y superó lo hecho por los mexicanos en el Mundial

Selección de México Sub 20
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
México llegó al Mundial Sub 20 de Chile con muchas expectativas de levantar el trofeo. Desafortunadamente, no logró pasar de los cuartos tras caer ante Argentina por 2 a 0 . Sorpresivamente, otra selección, con un valor de mercado muy inferior, fue la que logró la hazaña: Marruecos.

El equipo africano, que en la fase de grupos perdió ante el seleccionado tricolor , venció a la Albiceleste en el encuentro decisivo y levantó su primera Copa del Mundo Sub 20. Esto fue especialmente sorprendente dado el precio estimado de sus futbolistas.

Según los datos de Transfermarkt, la Selección de México Sub 20 tiene un valor de mercado de 35.20 millones de euros, gracias a la presencia de futbolistas como Obed Vargas, Elías Montiel o Gilberto Mora. Por su parte, Marruecos cuenta con armas mucho más humildes, dado que su cotización es de tan sólo €11.88 millones.

Marruecos campeón Sub 20, México semifinalista
Web oficial de la FIFA

El jugador más costoso de todos los que representaron a Marruecos en la gran cita es Gessime Yassine con un valor de 4.000.000 de euros. Esto contrasta considerablemente con la plantilla mexicana, dado que ese mismo precio tiene Iker Fimbres, cuarto futbolistas más valioso de la Selección Nacional.

México le ganó a Marruecos, pero estos se quedaron con el trofeo

Una de las cosas que más lamentó la Selección de México fue esa derrota en cuartos con Argentina, no solo por la importancia de la instancia y la rivalidad con dicho país, sino porque, de haber llegado a la final, se habrían vuelto a ver las caras con un rival al que derrotaron anteriormente. Lo que hace pensar que si se avanzaba, la historia podía ser otra.

En la última jornada de la fase de grupos, México derrotó al seleccionado africano con un gol de Gilberto Mora y se aseguró su lugar en los octavos de final. Posteriormente venció a la anfitriona Chile y cayó ante la mencionada Argentina.

Selección Mexicana
Marruecos
