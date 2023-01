Seleccionado mexicano inicia el 2023 con accidente automovilístico

Después de una Copa del Mundo amarga, uno de los seleccionados mexicanos sigue teniendo tragos complicados en este inicio del 2023, ya que sufrió un accidente automovilístico durante la madrugada de este 2 de enero.

Se trata del defensa del Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga, quien estuvo involucrado en este percance en su ciudad natal, Guadalajara, durante su periodo de vacaciones, antes de que volviera con su equipo para retomar las actividades de la temporada 2022-2023 de la Juliper Pro League.

De acuerdo a reportes policiales, el lateral azteca habría estado manejando un automóvil Audi R8 en el cruce de las avenidas Patria y Acueducto, en el municipio de Zapopan, la zona favorita de muchos dueños de vehículos de alta gama para correr en altas horas de la madrugada.

Testigos estarían señalando que el auto fue visto circulando a exceso de velocidad y el conductor habría perdido el control hasta impactar otro vehículo que habría provocado que brincara un camellón. Ante este percance, el jugador habría quedado del lado contrario del retorno sobre Avenida Patria.

El exjugador de Santos compartió una fotografía en sus redes sociales, que habría sido tomada este lunes 2 de enero, donde aparece ileso tras el accidente. De acuerdo a los reportes, no se habría presentado ningún lesionado ante el percance automovilístico.

Gerardo Arteaga aclara lo sucedido

Ante los recientes reportes y rumores, el seleccionado azteca publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aclaró la situación.

“Ante las diversas informaciones que están siendo publicadas sobre el desafortunado accidente de automóvil en el que nos hemos visto envueltos, aclarar lo siguiente:

No ocurrió de madrugada, sino alrededor de las 11 horas, volviendo a casa con mi novia después de cenar. Yo no manejaba el carro, sino mi novia. Ninguno de los tomó bebida alcohólica alguna.No chocamos con ningún otro carro. Ambos estamos bien, agradecemos el apoyo y pedimos que no inventen cosas que no son, ni ocurrieron.No hagan caso a todo lo que leen en internet. Ha quedado en un susto y por fortuna nadie más se ha visto implicado”.

La afición de Gerardo Arteaga por los automóviles

Cabe recordar que Gerardo Arteaga ha mostrado su afición por los automóviles de alta gama, cuando se encuentra de vacaciones en Guadalajara.

Incluso, durante la pandemia de Covid-19, tuvo un escándalo extracancha. El lateral fue sancionado por la directiva de Santos luego de que apareciera en un video compartido en redes sociales mientras participaba unos “arrancones” realizados en las inmediaciones del estadio Akron, una zona que se ha hecho habitual para los aficionados a los automóviles.