Las selecciones de Asia se despiden de Qatar llenos de orgullo

Doha, Qatar. Los representante de la Confederación Asiática (AFC) dejaron la Copa del Mundo Qatar 2022, segundo organizado en territorio asiático, con un gran sabor de boca, muy diferente lo que hicieron las selecciones de Concacaf.

Los representantes de Asia se despidieron del torneo entre el sentimiento de que aún están por debajo de las grandes potencias, pero con la certeza de que cada vez están más cerca, y de haber sentado las bases para un futuro prometedor.

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Las selecciones asiáticas han protagonizado buena parte de las sorpresas en Qatar 2022. No solamente llegaron a octavos de final Japón, Corea del Sur y Australia, sino que, sin ir más lejos, Arabia Saudita dio la primera campanada del torneo al vencer a la potente Argentina, e Irán superó a la Gales de Gareth Bale.



Australia, Japón y Corea del Sur sorprendieron en Qatar 2022



Saudíes e iraníes no estuvieron nada lejos de superar la fase de grupos. Los que sí lo lograron fueron, cronológicamente, Australia, Japón y Corea del Sur.

Australia, que se ganaron un puesto en el Mundial a costa de Perú en la repesca intercontinental, sobrevivieron a costa de Dinamarca, selección que se postulaba como alternativa a llegar lejos. Y en octavos le pusieron las cosas difíciles al final a la Argentina de Leo Messi. Una parada de Emiliano Martínez en la prolongación al joven Garang Kuol evitó los tiempos extras.

Japón ha dado una maestría en disciplina, concentración, seriedad y hasta de osadía, pero volvió a chocar con el muro de octavos. La escuadra de Hajime Moriyasu ganó su grupo al imponerse a dos campeonas del mundo como Alemania y España tras sendas remontadas.

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No conforme con ello, en octavos, ante la vigente subcampeona mundial, Croacia, llegaron a forzar la tanda de penaltis después de un partido y una prórroga intensos.

Corea del Sur se rebeló también en su grupo clasificatorio. La victoria en la última jornada ante Portugal le abrió las puertas de la siguiente fase donde se encontró una poderosa selección de Brasil que los derrotó con marcador de 1-4, pero luchando hasta el último minuto.

Qatar, país sede del máximo evento del futbol mundial, no pudo puntuar en su primera presencia en una cita mundialista.



Selecciones de Concacaf por debajo de lo que se esperaba



En cambio las selecciones representativas de Concacaf (México, Estados Unidos Unidos, Canadá y Costa Rica) no pudieron pasar de la fase de grupos a excepción de la escuadra de ‘las barras y las estrellas’ que cayó en octavos de final ante los Países Bajos. En general las escuadras del norte del continente americano decepcionaron teniendo una participación por debajo de lo que se esperaba.