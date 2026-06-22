¿Y México? Esta es la Selección que más playeras ha vendido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hasta la fecha

Sin lugar a dudas la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha logrado convencer a millones de hinchas a lo largo del planeta. No solamente hemos percibido los escenarios deportivos repletos de aficionados en las tribunas, sino también, las ventas de sus playeras representativas se han incrementado. ¿Cuál es la Selección que lidera el ranking?

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Hasta el momento, Argentina es el combinado nacional que puede gozar de este registro y esto se debe a la venta de por lo menos 5.4 millones de camisetas vendidas, en donde muchas de ellas, están directamente relacionadas con Lionel Messi.

En el segundo lugar de este podio aparece España, equipo que alcanzó a motivar a más de 4,9 millones de personas, quienes tomaron la decisión de actualizar la prenda para alentar en este certamen a la Roja.

Por último, Brasil también es otra de las potencias comerciales. Los sudamericanos cierran el podio en la tercera colocación con una cifra de 4,7 millones de playeras que se encuentran en manos de sus aficionados.

¿Cuánto cuesta la camiseta de la Selección de México?

Según información revelada en la tienda oficial de la FIFA, la camiseta de primera equipación para hombre tiene un valor de 150 dólares (2610 pesos mexicanos). Se debe mencionar que la plataforma digital del ente rector del fútbol mundial sostiene que no hay stock disponible.

Otras prendas que los aficionados pueden adquirir son las playeras alternativas a un valor de 100 dólares (1734 pesos mexicanos) y, por supuesto, la camiseta de calentamiento que vale 70 dólares (1215 pesos mexicanos).

Se debe mencionar que también se ofrece la prenda para niños que en ambas presentaciones con un valor de 80 dólares (1387 pesos mexicanos).

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El presente certamen orbital ha sido muy interesante y por ello, TV Azteca ratifica su compromiso con la audiencia con la realización de transmisiones GRATIS y EN VIVO.

Con esta iniciativa, uno de los medios deportivos más importantes del país reafirma su compromiso con la afición que podrá disfrutar de varios encuentros representativos y, por supuesto, los juegos de la Selección de México.