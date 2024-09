Calendario de la Semana 1 de la Temporada 2024 de la NFL

Vuelve la NFL. Inicia el camino rumbo al Super Bowl LIX, donde los actuales campeones, los Kansas City Chiefs buscarán el tricampeonato del futbol americano de los Estados Unidos, y ellos mismos serán los encargados de dar el banderazo de salida de la Temporada 2024.

Para dar el Kick Off, la franquicia que comanda Patrick Mahomes, se medirá a los Baltimore Ravens, en el Arrowhead Stadium, este jueves 5 de septiembre, en punto de las 6:25 PM (tiempo del centro de México), duelo que de acuerdo con los expertos se podría repetir en la Final de la Conferencia Americana, el próximo mes de enero.

Te puede interesar:

Estos son todos los partidos de la Semana 1 de la Temporada 2024 de la NFL

En total se disputarán 16 encuentros dentro de la Semana 1 de la NFL, sumando el antes mencionado entre los Chiefs y los Ravens; además de que esta Fecha tiene como duelo estelar el partido en Brasil, donde los Packers y los Eagles estrenarán los duelos internacionales en tierras cariocas.

Jueves 5 de septiembre

Ravens vs Chiefs | 6:20 PM (Thursday Night Football)

Viernes 6 de septiembre

Packers vs Eagles | 6:15 PM (En Brasil)

Domingo 8 de septiembre

Steelers vs Falcons | 11:00 AM

Vikings vs Giants | 11:00 AM

Jaguars vs Dolphins | 11:00 AM

Patriots vs Bengals | 11:00 AM

Cardinals vs Bills | 11:00 AM

Texans vs Colts | 11:00 AM

Titans vs Bears | 11:00 AM

Panthers vs Saints | 11:00 AM

Raideers vs Chargers | 2:05 PM

Broncos vs Seahawks | 2:05 PM

Commanders vs Buccaneers | 2:25 PM

Cowboys vs Browns | 2:25 PM

Rams vs Lions | 6:20 PM (Sunday Night Football)

Lunes 9 de septiembre

Jets vs 49ers | 6:15 PM (Monday Night Football)

Cabe mencionar, que los horarios se pueden ver una hora adelantada, esto debido a que la capital de nuestro país ya no existe el cambio de horario, mientras que en territorio estadounidense es algo que se sigue implementando, por este motivo los duelos están programados una hora antes de lo habitual. Será hasta la Semana 9 de la NFL 2024, que en México se empate con las horas cotiandas de los duelos.