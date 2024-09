Calendario de la Semana 2 de la temporada 2024 de la NFL

El pasado jueves arrancó la temporada 2024 de la NFL, cuando los Kansas City Chiefs se vieron las caras ante los Baltomire Ravens, con triunfo para los de Patrick Mahomes por pizarra de 27-20, en el Arrowhead Stadium; además por primera vez en la historia en el hemisferio sur se realizó un partido del futbol americano de los Estados Unidos, en Brasil, donde Eagles derrotó 34-29 a los Packers.

Tras una fecha llena de emociones y novedades, ahora viene la Semana 2, misma que arrancará con este jueves, con el duelo por el orgullo del Este de la Conferencia Americana cuando los Dolphins reciban a los Bills, en punto de las 6:15 PM (tiempo del centro de México), en el Hard Rock Stadium.

El calendario de la Semana 2 de la NFL 2024

Jueves | 12 septiembre

Bills vs Dolphins | 6:15 PM

Domingo | 15 septiembre

Saints vs Cowboys | 11:00 AM

Raiders vs Ravens | 11:00 AM

Giants vs Commanders | 11:00 AM

Chargers vs Panthers | 11:00 AM

Colts vs Packers | 11:00 AM

49ers vs Vikings | 11:00 AM

Browns vs Jaguars | 11:00 AM

Seahawks vs Patriots | 11:00 AM

Jets vs Titans | 11:00 AM

Buccaneers vs Lions | 11:00 AM

Rams vs Cardinals | 2:05 PM

Steelers vs Broncos | 2:25 PM

Bengals vs Chiefs | 2:25 PM

Bears vs Texans | 6:20 PM

Lunes | 16 septiembre

Falcons vs Eagles | 6:15 PM

Así van las divisiones de la Conferencia Americana y Nacional de la NFL tras la Semana 1

Conferencia Nacional

Este

Dolphins 1-0

Patriots 1-0

Bills 1-0

Jets 0-1

Norte

Steelers 1-0

Ravens 0-1

Bengals 0-1

Browns 0-1

Sur

Texans 1-0

Jaguars 0-1

Titans 0-1

Colts 0-1

Oeste

Chargers 1-0

Chiefs 1-0

Broncos 0-1

Raiders 0-1

Conferencia Nacional

Este

Eagles 1-0

Cowboys 1-0

Commanderes 0-1

Giants 0-1

Norte

Vikings 1-0

Lions 1-0

Beats 1-0

Packers 0-1

Sur

Saints 1-0

Buccaneers 1-0

Falcons 0-1

Panthers 0-1

Oeste

49ers 1-0

Seahawks 1-0

Cardinals 0-1

Rams 0-1