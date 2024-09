Las estrellas que se perderían por lesión la Semana 3 de la NFL

La Semana 3 de la temporada 2024 de la NFL se puso en marcha este jueves con la victoria en casa de los New York Jets sobre los New England Patriots, las acciones continuarán este domingo y el lunes con una serie de choques sumamente interesantes. Lamentablemente, habría varias fanaticadas que no contarían con algunas de sus estrellas, lo que lógicamente compromete sus oportunidades de ganar.

Dos quarterbacks que han encendido la liga en épocas recientes podrían ver el partido desde la banda. Por un lado se encuentra Justin Herbert, quien presenta un esguince en la parte alta del tobillo derecho e intentará por todos los medios estar disponible para los Chargers en la visita a los Pittsburgh Steelers. El lanzador fue derribado de fea forma en la victoria contra los Panthers pero no se perdió una sola jugada, Los Ángeles llega invicto al compromiso.

Por su parte, Jordan Love acarrea una lesión en la rodilla desde los instantes finales de la derrota contra Filadelfia en Brasil y estuvo limitado en los entrenamientos desde el miércoles. No es un hecho que pueda formar parte del esquema de Matt LaFleur este domingo cuando los Green Bay Packers visiten Tennessee para medirse a unos Titans que todavía no saben lo que es ganar en la presente campaña. El lugar bajo centro lo ocuparía Malik Willis.

Por último destaca la posibilidad de que el ala cerrada George Kittle no esté en el partido de los San Francisco 49ers contra los Rams. El cinco egresado de Iowa padece del tendón de la corva y se uniría a una larga lista de ausencias para los vigentes campeones de la Conferencia Nacional que ya incluye a Deebo Samuel y el corredor Christian McCaffrey.

Los partidos más atractivos de la Semana 3 de la NFL

La Semana 3 de la NFL destaca por varios partidos que sobre el papel lucen sumamente atractivos, entre ellos la visita de los Houston Texans a los Minnesota Vikings y el viaje de los Chargers a Pittsburgh. Esos cuatro equipos permanecen invictos. También resaltan el Dallas vs Baltimore y el Atlanta Falcons vs Kansas City Chiefs.

