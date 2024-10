Fechas y horarios de los partidos de la Semana 5 de la NFL 2024

Ya se fue un mes de la NFL. Ahora, viene la Semana 5 de la temporada 2024, que para esta nueva fecha ya hay equipos que descansan y también se celebra el segundo duelo internacional, que ahora será en Londrés, el estadio del Tottenham, ahora conocido como el Northumberland Development Project, por el proyecto alrededor del inmueble.

Tras cuatro jornadas completas jugadas, solo quedan dos equipos invictos en la campaña. Los Chiefs, por parte de la Conferencia Americana, y los Vikings, del lado de la Nacional, ambos con marca de 4-0. En tanto, la única franquicia que no ha ganado es la de los Jacksonville Jaguars.

Los partidos de la Semana 5 de la NFL 2024

Jueves 3 de octubre

Buccaneers vs Falcons | 6:15 PM

Domingo 6 de octubre

Jets vs Vikings | 7:30 AM

Dolphins vs Patriots | 11:00 AM

Pantheres vs Bears | 11:00 AM

Colts vs Jaguars | 11:00 AM

Bills vs Texans | 11:00 AM

Ravens vs Bengals | 11:00 AM

Browns vs Commanders | 11:00 AM

Raiders vs Broncos | 2:05 PM

Cardinals vs 49ers | 2:05 PM

Giants vs Seahawks | 2:25 PM

Packers vs Rams | 2:25 PM

Cowboys vs Steelers | 6:20 PM

Lunes 7 de octubre

Saints vs Chiegs | 6:15 PM

Los equipos que descansan en la Semana 5 de la NFL

Asimismo, esta semana empiezan los descansos en la NFL y hay cuatro franquicias que no tendrá actividad durante la Jornada 5 de la temporada 2024. Se trata de los Lions (3-1), Chargers (2-2), Eagles (2-2) y Titans (1-3), que el lunes por la noche vencieron a los Dolphins, para sumar su primer triunfo del año.