Atravesamos la semana más importante del año: Erick Lira

El futbolista de Cruz Azul, Erick Lira habló sobre la semana que tendrá el conjunto celeste de cara a los Cuartos de Final frente a Tigres, una semana que para el mediocampista es la más importante en lo que va del 2022.

"¿Semana tranquila?, no creo, creo que es la semana más importante en lo que va del año, entonces hay que afrontarlo con esa responsabilidad que es y así como dices, es matar o morir hay que tomarlo con mucha responsabilidad y todos queremos y estamos convencidos”, mencionó Lira en conferencia de prensa.

Cruz Azul quiere seguir haciendo historia

Después de eliminar a los Rayos del Necaxa en la reclasificación, en Cruz Azul ven como una oportunidad importante la serie frente a Tigres y por qué no, el soñar con seguir avanzando y quedar en la historia del club.

“Todos veíamos ese Cruz Azul, queremos dejar esa marca en el club, queremos estar en la historia, como dices disfrutar el fútbol, es un juego el fútbol, es un juego que hay que divertirse y si no creo que no es fútbol, sino entonces obviamente reitero mucho que hay que hacerlo con la misma responsabilidad porque no solamente es un partido, no solamente somos nosotros, hay muchísima gente atrás de nosotros, que espera que el resultado se saque”.

Cruz Azul se mide al equipo dirigido por Miguel Herrera, un partido que será muy cerrado por el momento en el que llegan tanto universitarios como cementeros.

“Yo creo que los dos equipos llegan en buenos momentos, creo que Tigres en el último tiempo ha sido un equipo muy importante con grandísimos jugadores, entonces creo que aquí es donde nosotros los jóvenes o el equipo levanta la mano y se ve que en realidad estamos hechos, porque siempre se quieren enfrentar , uno siempre se que enfrentar a los mejores, aquí es donde en realidad, se ve de qué estamos hechos y hasta dónde podemos aspirar”.