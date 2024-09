Las semanas que habrá doble Monday Night en la NFL

Serán cuatro semanas esta Temporada 2024 de la NFL las que habrá doble Monday Night Football. Este lunes 23 de septiembre fue la primera jornada doble, cuando los Bills recibieron a los Jaguars, en un aplastante triunfo; mientras que los Commanders visitaron a los Bengals, en un sorpresivo triunfo del conjunto de la capital de los Estados Unidos, para dejar a Cincinnati con marca de 0-3.

En la campaña pasada, en el 2023, también ya tuvo algunas fechas con doble cartelera en en lunes por la noche. La Semana 2 (Saints 20-17 Panthers, Browns 22-26 Steelers); Semana 3 (Eagles 25-11 Buccaneers, Rams 16-19 Bengals); Semana 14 (Packers 22-24 Giants, Titans 28-27 Dolphins); y la Semana 16 que fue especial al ser 25 Diciembre (Raiders 20-14 Chiefs, Giants 25-33 Eagles, Ravens 33-19 49ers).

¿Tua Tagovailoa debe retirarse?: Análisis de la Semana 2 | Ritual El Podcast

Te puede interesar: Los equipos que permanecen invictos y los que no han ganado en la temporada 2024 de la NFL

Las semanas que habrá doble juego en lunes por la noche en la NFL 2024

Ahora, para esta temporada 2024 de la NFL serán cuatro jornadas las que habrá doble jornada en lunes por la noche, contando la Semana 3, con los partidos mencionados, además de estos duelos.

Semana 4 | Titans vs Dolphins | 5:30 PM; y Seahawks vs Lions |6:15 PM

Semana 7 | Ravens vs Buccaneers | 6:15 PM; y Chargers vs Cardinals | 7:00 PM

Semana 15 | Bears vs Vikings | 7:00 PM; y Falcons vs Raiders | 7:30 PM

Te puede interesar: Resultados de todos los partidos de la Semana 3 de la NFL

Así van las divisiones en la NFL luego de la Semana 3

Con tres semanas disputadas así marchan las divisiones, tanto en la Conferencia Americana, como en la Conferencia Nacional:

AFC

Este

Bills | 3-0

Jets | 2-1

Dolphins | 1-2

Patriots | 1-2

Norte

Steelers | 3-0

Browns | 1-2

Ravens | 1-2

Bengals | 0-3

Sur

Texans | 2-1

Colts | 1-2

Titans | 0-3

Jaguars | 0-3

Oeste

Chiefs | 3-0

Chargers | 2-1

Broncos | 1-2

Raiders | 1-2

NFC

Este

Commanders | 2-1

Eagles | 2-1

Cowboys | 1-2

Giants | 1-2

Norte

Vikings | 3-0

Lions | 2-1

Packers | 2-1

Bears | 1-2

Sur

Sanits | 2-1

Buccaneers | 2-1

Falcons | 1-2

Panthers | 1-2

Oeste

Seahawks | 3-0

Cardinals | 1-2

Rams | 1-2

49ers | 1-2