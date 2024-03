Así se jugarán las semifinales de la FA Cup

Este domingo 17 de marzo del 2024, se terminaron por definir a los equipos clasificados a las semifinales de la FA CUP. Los cuatro equipos que van a intentar ganar el trofeo son: Manchester City, Chelsea, Manchester United y Coventry City.

El conjunto del City clasificó tras vencer al Newcastle 2-0. Los dirigidos por Pep Guardiola siguen con pie firme luchando en tres competencias por poder llevarse los títulos. En las semifinales se tendrán que ver la cara ante el Chelsea.

El conjunto de Chelsea logró avanzar tras ganarle al Leicester City 4-2. Un partido que se le terminó complicando a los locales pues con un gol en propia puerta, descuidos en la zona baja y mala definición de cara al arco causó que el Leicester tuviera esperanzas de poder avanzar.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino únicamente luchan por la Premier League y la FA Cup. Por el momento se ubican en onceavo lugar de la tabla con 39 puntos, por lo que tienen la tarea de subir puestos para estar en lugares de Champions al finalizar la temporada.

Por otra parte, el Manchester United sorprendió al dejar fuera al Liverpool 4-3. El encuentro fue hasta tiempos extra pero los locales supieron sacar el partido adelante.Son los favoritos para llegar a la final pues se enfrentarán al Coventry City del Championship. Equipo que eliminó al Wolverhampton.

Las semifinales de la FA Cup se disputarán el fin de semana del 20 y 21 de abril en el estadio de Wembley.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🤩

We’re off to Wembley 👀

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024