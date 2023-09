La terrible sequía goleadora que todavía carga Raúl Jiménez

El delantero sigue siendo considerado para la Selección Mexicana a pesar de la terrible sequía que todavía carga Raúl Jiménez, con más de un año sin anotar gol a nivel de clubes en partidos de liga.

El futbolista mexicano de 32 años de edad no ha podido recuperar su mejor nivel ni siquiera tras el cambio al Fulham en este verano, en busca de recuperar el rendimiento que llegó a tener en la Premier League cuando fue figura del Wolverhampton.

Te puede interesar: Neymar no se compara con su ídolo Pelé aunque sea el máximo goleador

La nueva etapa de Raúl Jiménez

Si bien el “Rulo” ha participado en los cuatro partidos que van de la temporada con su nuevo club dejando sensaciones positivas en cuanto a la generación de jugadas de peligro, se le sigue negando el conseguir las anotaciones que tanto necesita.

De hecho Raúl Jiménez ya cumplió un año y seis meses desde la última vez que metió un gol en la Premier League, cuando se hizo presente un 10 de marzo del 2022 en un duelo de los Wolves contra el Watford.

Desde entonces a nivel clubes también solo lleva tres anotaciones en partidos de copa y otros tres tantos más en amistosos, lo que sigue siendo una cifra muy baja para un delantero de cualquier equipo.

Con la Selección Azteca también arrastró una larga sequía sin mover las redes de 434 días hasta que la rompió a inicios de mayo en choque amistoso de México ante Guatemala disputado en el Kraken de Mazatlán.

Sin embargo esto no fue impedimento para que el técnico Jaime Lozano lo contemplara en su lista de convocados para los duelos contra Australia y Uzbekistán de esta Fecha FIFA de septiembre e incluso defendiera su llamado.

“He visto todos los partidos de Raúl. No ha podido conseguir muchas ocasiones. Cada que toma el balón en el Fulham hace muy bien las cosas pero a mí me gusta lo que hace, cada ocasión, ya tuvo un disparo al palo, en el último partido un remate. Ha tenido el balón y sabe cuándo definir y cuándo asistir”, apuntó el estratega.

Te puede interesar: El futbolista de LaLiga que habría estado cerca de llegar a Tigres