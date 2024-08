Así será la alineación de Cruz Azul frente al Orlando City

Cruz Azul se alista para su duelo de 16vos de final en contra del Orlando City de la MLS en la Leagues Cup y superar el primer duelo de matar o morir de este torneo. Por eso aquí repasamos la alineación con la que saldría Martín Anselmi al duelo de este viernes en Orlando.

En el arco bajo los tres palos estará el colombiano, Kevín Mier por detrás de los defensores, Luis Romo, Willer Ditta y Gonzalo Piovi. Por la banda derecha Jorge Sánchez y por el carril izquierdo, Rodolfo Rotondi. En el medio campo Lorenzo Faravelli y Carlos Rodríguez acompañados de Ignacio Rivera y Andrés Montaño. Como eje de ataque el griego Giorgos Giakoumakis.

Alineación Martín Anselmi:

-Kevín Mier

-Gonzalo Piovi

-Willer Ditta

-Luis Romo

-Jorge Sánchez

-Rodolfo Rotondi

-Lorenzo Faravelli

-Carlos Rodríguez

-Andrés Montaño

-Ignacio Rivero

-Giorgos Giakoumakis

Te puede interesar: Tigres derrota a Pachuca y se clasifica a Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

La buena noticia que recibió Anselmi previo al Cruz Azul vs Orlando City

“Hay muchas cosas distintas de cuando jugamos la liga local, ahorita estamos en la tercera ciudad que nos ha tocado recorrer, los recorridos a los entrenamientos, conocer el predio del rival y armar la logística de entrenamiento, los complejos son distintos, teníamos planificado entrenar de mañana y terminamos por la tarde casi en la noche y hay situaciones que alteran el plan de partido y no sólo el rival. Sí Cruz Azul hace tres goles es asesino si no los hace no es equipo asesino, tengo que analizarlo así, cuando le ganamos 4-0 a Rayados éramos un equipo asesino y contra Charlotte no porque no las concretamos, es difícil contestar, analizar si somos asesinos o no por los goles que se hace no, me cuesta, es mejor entender el porqué, si se crean o no situaciones de gol y hoy me parece que Cruz Azul me viene pareciendo sólido”, mencionó Martín Anselmi en conferencia de prensa.

Por otro lado en la institución cementera recibieron buenas noticias en los últimos días con las incorporaciones tanto de Mateo Levy como de Amaury Morales, jugadores que se encontraban con la Selección Sub-20 disputando el premundial de la especialidad y ahora ya están bajo las órdenes del entrenador argentino.

“Contento porque se hayan sumado al plantel, ya viajaron con nosotros, contento de cómo nos representaron a selección y a Cruz Azul en el premundial, ya están disponibles para entrar, competir y son jugadores que están a la par para cuando se necesiten”, puntualizó Anselmi.

Por ahora Cruz Azul se medirá este viernes al Orlando City buscando los octavos de final de la Leagues Cup.