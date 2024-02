Así sería la alineación de Cruz Azul frente a Querétaro

La Máquina de Cruz Azul se encuentra en buen momento luego de dos victorias de forma consecutiva en el Clausura 2024 y busca cerrar la semana de jornada doble con paso perfecto y nueve puntos. Luego de arrancar con una derrota y un empate, el club cementero ya hiló dos victorias de forma consecutiva y busca tener una semana con nueve de nueve puntos en disputa.

Aquí repasamos la alineación con la que saldría el equipo de Martín Anselmi a su duelo de este viernes frente a “Gallos Blancos” del Querétaro en el Estadio Corregidora.

Posible alineación de Cruz Azul vs Querétaro:

D.T. Martín Anselmi

La novela de Juan Escobar llegó a su fin o si lo quieren ver de otra forma, apenas comienza, pero con los Diablos Rojos del Toluca, equipo que hizo oficial la incorporación del defensa paraguayo tras su salida de la Máquina de Cruz Azul por un desacuerdo con el director técnico argentino, Martín Anselmi.

Previo al inicio del Clausura 2024, durante la pretemporada hubo desacuerdos entre Juan Escobar y Martín Anselmi que terminaron provocando la salida del jugador sudamericano quien estuvo muy cerca de llegar a las Águilas del América.

“Los cuatro equipos más grandes de México estaban ahí esperando por él (Juan Escobar). Fue mucho más difícil salir que encontrarle equipo. No hay bien que por mal no venga, vino a aparecer este tema del DT (Cruz Azul). Eso es lo que nos reconforta, la novela terminó bien. De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no me llamaron, no conocen su contrato. Con América estuvimos muy cerca”, mencionó su representante para medios en Paraguay.

Por otro lado su representante Elvio Rojas aseguró que la equivocación de Martín Anselmi fue a ponerlo a competir por un puesto con jugadores que no están a su altura.

“La equivocación del DT del Cruz Azul fue no tenerlo en primear línea a Juan Escobar, que ya ganó todo ahí. Le dijo que iba a pelear el puesto con los demás defensores, que no tenían ni el 50% del nivel de él. El paraguayo es muy sentimentalista. Lo que más nos costó y dolió fue ver a los funcionarios del Cruz Azul llorando y pidiendo a Juan Escobar que no se vaya del club”, finalizó.

La Máquina de Cruz Azul se encuentra en séptimo lugar del Clausura 2024 con 7 puntos derivados de un empate, dos victorias y una derrota, este viernes se miden a los “Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Corregidora donde podrían cerrar una semana “perfecta” con nueve de nueve puntos.