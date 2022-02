El desgarrador mensaje de Sergio ‘Kun’ Agüero

Sergio Agüero llegó como el flamante refuerzo del Barcelona para la Temporada 2021-2022. En un duelo ante Alavés, el pasado 30 de octubre de 2021, empezó a sentir que le faltaba el aire, pidió su cambio y las pruebas médicas mostraron que sufre de una arritmia.

Ante la sorpresa de todos, y muy a pesar de su intento por regresar a hacer lo que más ama, el 15 de diciembre le dijo adiós al futbol. “Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no ha habido; estoy orgulloso”, dijo entre lágrimas el ‘Kun’.

Sergio Agüero explica que tiene miedo de jugar futbol

A través de un streaming por twitch, el futbolista declaró que le tiene miedo a correr: “Si intento jugar al futbol me quedo sin aliento. A veces me pregunto si podré volver a correr en mi vida. Solo siento que a veces mi corazón no funciona adecuadamente”.

Aunque también aclaró que tiene tiempo sin entrenar: "¿Podré al menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me quieren salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando”, finalizó.

Los números de Sergio Agüero

El ahora exfutbolista, de 33 años, debutó en 2005 con el Independiente, de su natal Argentina, para un año más tarde emigrar al Viejo Continente y militar con el Atlético de Madrid, y después vivier de 2011 al 2021 una muy grata etapa con el Manchester City, hasta su arribo en ese mismo año al Barcelona.

“Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé llegar a Europa. Así que gracias a Independiente, también al Atlético porque apostó por mi con solo 18 años, a la gente del City, que saben lo que siento, donde dejé lo mejor”, dijo el día que se retiro.