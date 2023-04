Sergio Agüero sufre arritmia en pleno stream de Ibai

Un bochornoso episodio se vivió a través del canal de twitch del creador de contenido Ibai Llanos, cuando compartía cuadro con la estrella de futbol, Sergio “Kun” Agüero, luego de que al ex jugador le diera una “mini arritmia” misma que reconoció al revisar su celular.

Este momento le sacó un gran susto al nombrado a streamer del año en los Premios Esland 2023, quién le preguntó al ex delantero de la Albiceleste si quería ir al médico minutos antes de dar por terminada el en vivo, pues es de dominio público el problema de salud que padece el Kun.

Fue en octubre de 2021 cuando el argentino de 34 años de edad sufrió una arritmia cardiaca en un encuentro de La Liga, donde vestía la casaca del FC Barcelona. Poco tiempo después como parte de análisis médicos tuvo que tomar la decisión de retirarse.

El “Kun” aseguró estar en buen estado de salud y le manda mensaje a los fans

En redes sociales circuló el clip donde el jugador leyendas del Manchester City tuvo el percance y los fans comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, tras este hecho, el Kun publicó un video para dejar más tranquilos a los seguidores.

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, dijo Kun Agüero.

El Kun es uno de los deportistas que han apostado por los esports y videojuegos, muestra de ello es la creación de su propia organización de deportes electrónicos con sede en su natal argentina, Kru Esports.

Además funge como presidente de Kunisports, el equipo de futbol perteneciente a la Kings League, proyecto comandado por Gerard Piqué y una lista de 11 presidentes más donde se integra Iker Casillas, Juan Guarnizo y Rivers, por mencionar a algunos.