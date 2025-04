Jugador del Toluca es el mejor de la Liga BBVA MX para Sergio Canales

Desde su llegada a la Liga BBVA MX, Sergio Canales se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados del circuito pues incluso en este Clausura 2025 es el líder de goles y asistencias de los Rayados de Monterrey.

De hecho, de su mano, el equipo regiomontano regresó a una final después de cinco años, aunque cayeron ante América en lo que marcó el tricampeonato del equipo capitalino.

¿Quién es el jugador favorito de la Liga MX de Sergio Canales?

El mediocampista ex del Real Betis fue entrevistado por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, en su podcast llamado “La Capitana” en el que se abordaron temas justamente de la Liga MX y entre esos temas destaca que canales ha sido sorprendido por el nivel del circuito y especialmente por Alexis Vega.

En palabras del propio Sergio Canales, el atacante de los Diablos Rojos es el mejor jugador de la liga. Sobre quienes lo han sorprendido dijo “muchos. A mí me gusta mucho Vega de Toluca, un jugador que me parece súper interesante, pero hay muchos”, dijo, “hay jugadores a los que me he enfrentado y han jugado conmigo. El mismo Luis Romo, Gallardo, jugadores con mucha potencia, con mucha técnica, muy preparados, gente muy buena”, analizó Canales.

En medio de estas declaraciones, justamente se rumora que la directiva de Rayados estaría buscando el fichaje de Vega de cara al Mundial de Clubes 2025 e incluso se sabe que llevarían dos mercados siguiéndolo de cerca.

Lo que dijo Sergio Canales sobre el nivel de la Liga BBVA MX

Además de hablar de acasos individuales, el español aseguró que el nivel de la Liga MX es muy bueno en general, por lo que, para él, hay que valorar las carreras que han forjado muchos futbolistas que se mantienen jugado en México.

“Nivel hay de sobra. Es a veces tener la oportunidad y otras veces es valorar que hay jugadores mexicanos que han hecho una carrera aquí que son muy buenos, mejores incluso que muchos que habrán ido a Europa”, declaró el 10 de la Pandilla.