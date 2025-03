Sergio Canales revela la obsesiva rutina que hace cuando pierde Rayados

El futbolista español ha demostrado que la gran exigencia que tiene en su preparación personal le sirve para mejorar su rendimiento con el Monterrey , en especial cuando los resultados no le favorecen.

Sergio Canales es un ejemplo de profesionalismo y esto lo volvió a reflejar luego de lo que contó recientemente dentro de su podcast “Disciplinas Cruzadas”, en el que tuvo como invitado a su compañero Óliver Torres.

El “Mago” reveló la obsesiva rutina que hace cuando pierden los Rayados, en busca de prepararse de la mejor forma posible para volver al camino del triunfo en el siguiente encuentro.

“Perdemos y boom, me pongo las botas nada más al acabar el partido, me meto en el agua fría, me voy al sauna, me vuelvo loco. Mi sensación es, tengo en 4 días o una semana la oportunidad de darle la vuelta a la situación, entonces necesito estar mejor que este partido”, dijo.

Canales compartió que le afectan mucho las derrotas, pero incluso también si logran un resultado positivo mantiene un ritmo muy exigente de preparación personal, pero con más calma.

“Al día siguiente soy muy exagerado con la rutina de recuperación, si hemos ganado soy muy disciplinado en cómo recuperar para el siguiente partido, pero igual me doy unos minutos más en unos ejercicios, estoy más tranquilo”, reconoció.

Esta disciplina es una de las claves para que actualmente el “Mago” sea uno de los futbolistas con mejores estadísticas desde que llegó a la LIGA BBVA MX y de la misma forma en este Clausura 2025.

Sergio Canales lidera varias estadísticas

El español ha participado en 11 de los 24 goles que llevan los Rayados en este Clausura 2025, es decir que prácticamente ha generado la mitad de las anotaciones hasta esta jornada 12.

Además, el mediocampista español se posicionó como el futbolista con más asistencias hasta el momento, con 6 pases para gol, superando a los siguientes jugadores que registran 5 cada uno: Alejandro Zendejas, Alexis Vega, James Rodríguez, José Paradela, Juan Sanabria y Oussama Idrissi.

Únicamente Alexis del Toluca ha producido más goles en lo que va del torneo, ya que el atacante mexicano acumula 13 anotaciones (goles y asistencias).