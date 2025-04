ÚLTIMA HORA: Sergio Canales rompe el silencio respecto a la supuesta discusión con Demichelis

Este lunes 7 de abril del 2025, Sergio Canales publicó un video en sus redes sociales para aclarar y terminar con la polémica que se ha generado por el intercambio de opiniones que tuvo la semana pasada durante un entrenamiento de Rayados de Monterrey con el entrenador Martín Demichelis y la lesión que sufrió al golpear una puerta de vidrio.

El mensaje de Sergio Canales

Canales detalló que el motivo de su video es para terminar con la polémica que se ha generado. Reveló que se siente tranquilo y no se arrepiente de lo que pasó pues considera que no hizo nada malo.

Explicó que no quiere perjudicar la equipo, que fue un producto de la frustración la reacción que tuvo pero la platica grupal que tuvieron en la que se originó el accidente de Sergio Canales, la catalogó como algo muy constructivo.

Por último, confesó que la esta pasando mal por todo lo que están hablando y detalló que hay mucha desinformación. Pero busca ponerle punto final al tema para que el equipo se pueda concentrar en el partido el sábado ante Tigres.

“Hola a todos, he decidido grabar este video para zanjar este tema, porque se ha hablado mucho sobre ello y creo es importante para todos, sobretodo para el equipo. Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó. Por qué por mi parte no he hecho nada malo y nada, nunca he querido perjudicar a este equipo con el que sabeis que me siento muy identificado y desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido.

Desafortunadamente producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa pero creo constructiva que se ha magnificada dado el accidente que tuve. Obviamente que la estoy pasando bastante mal, se esta hablando mucho, ha habido mucha desinformación. Yo he guardado silencio por respeto, todos conocen mi compromiso y mi amor por este equipo y por eso hago este video para ponerle punto final a este tema y sobre todo el sábado tenemos un partido importante y debemos de estar enfocados todos en ello, unidos, ir a por ello y nada, mandarle un saludo a todos y arriba el Monterrey”.