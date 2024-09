Portero de Boca Juniors podría ir a la carcel tras Clásico ante River Plate

Sergio Romero podría ir a la carcel. El portero de Boca Juniors, perdió la cabeza, tras caer por pizarra de 1-0 ante River Plate, en una nueva edición del Clásico Argentino, donde su escuadra se quedó cerca del empate, tras anotar el tanto de la igualada, pero que por una mano, revisada en el VAR, anuló el tanto, y ahogó el grito de gol de la afición Xeineze.

Al terminar el encuentro, y de camino hacía el vestidor, un seguidor del conjunto auriazul, le gritó al arquero, asegurando que no sentía los colores del equipo. El guardamenta, que ya estaba en el tunel se regresó y subió a la tribuna para encararse al seguidor, siendo una de las imágenes que circularon este fin de semana en las redes sociales.

Chiquito Romero podría ir a la carcel tras agredir a un aficionado

De acuerdo con medios argentinos, el arquero recibirá una sanción tras lo sucedido. Lo que llamó la atención, fue que el Clarín detalló que el ‘Chiquito’ podría ir a la carcel de 5 a 30 días, esto en caso de que no pagará la sanción económica impuesta que estaría rondando entre los 10 mil y 50 mil pesos argentinos, lo que equivale a un máximo de mil pesos mexicanos.

Chiquito Romero y su cruce con un plateísta de Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jqiE4K7slD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2024

Sergio Romero pidió disculpas al aficionado que agredió

Luego de lo ocurrido, y ya con la cabeza fría, el portero de Boca Juniors salió a pedirle disculpas al aficionado con el que se encaró a término del encuentro.

“Quiero ofrecer mis disculpas al hincha de Boca por el final. Cuando el muchacho me putea con la sangre caliente, se me fue la cabeza. Ninguno sale un partido a perder. No se dio. No pude pensar en el segundo que me putean y se me fue la cabeza”,dijo.