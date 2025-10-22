deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

¿Nuevo equipo? Sergio Ramos termina contrato con Rayados y aseguró que quiere seguir en México

Sergio Ramos está cerca de terminar su contrato con Rayados de Monterrey y aseguró para el Chiringuito el lugar en el que quiere seguir su carrera

Sergio Ramos Rayados
Rayados
Sergio Ramos declaró que está muy a gusto en México, por lo que quiere continuar en Rayados, pese a que su contrato se vence en este año
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

El pasado lunes 20 de octubre del 2025, el Chiringuito compartió un video en sus redes sociales en el que entrevistó a Sergio Ramos y el defensor detalló que está cerca de vencer su contrato con Rayados pero busca mantener en México.

La declaración se volvió viral y llamó la atención pues aficionados de varios equipos empezaron a especular que podrían hacer una oferta por el defensor.

El mismo Ramos explicó que a pesar de que termina su contrato en diciembre, espera poder mantenerse en el equipo porque está muy a gusto.

“Estoy muy feliz, un país que me trata de maravilla. Un club con un proyecto muy interesante. Si, ahora en diciembre (respecto a la fecha en que termina su contrato) pero ojalá sigamos aquí porque la verdad estamos muy a gusto y muy cómodos”.

Te puede interesar: Sergio Ramos ya se sinceró sobre su futuro: ¿se va o se queda en Rayados de Monterrey?

¿Ramos se va de Rayados?

Si bien, en el video Ramos no especifica que quiere mantenerse en Rayados al no mencionar el nombre del equipo y en el video, los del Chiringuito lo dejan abierto a México, los aficionados de Monterrey esperan mantener a la figura internacional.

Los números de Sergio Ramos en Rayados

Desde la llegada de Ramos a Rayados, ha disputado un total de 26 partidos en los que ha disputado un total de 2315 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar siete goles, aportando también en la ofensiva y no solo en la defensiva.

Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×