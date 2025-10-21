Sergio Ramos ya se sinceró sobre su futuro: ¿se va o se queda en Rayados de Monterrey?
El contrato del español está próximo a vencerse, por lo que surge la pregunta de si se quedará en México o buscará otro destino donde pueda retirarse
Sergio Ramos es el capitán y referente de Rayados, club al que llegó como refuerzo bomba para disputar el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que Monterrey hizo un gran papel al llegar hasta Octavos de Final y ganar varios millones de pesos . Sin embargo, el contrato del español se vencerá en diciembre de este año, por lo que surgió la duda de si se irá o se quedará en el cuadro regiomontano.
El defensa central rompió el silencio y se sinceró al revelar que le gustaría continuar en México. Incluso en Nuevo León reportan que ya existe un acuerdo de palabra entre la directiva de Rayados y Ramos, a fin de renovar su contrato por un año más, por lo que seguirá hasta el Apertura 2026 en la Liga BBVA MX, que vivirá entre semana la jornada 14 .
“No me puedo quejar, muy feliz. [México] es un país que me trata de maravilla y [Monterrey] es un club con un proyecto interesante, esperemos que este año se nos dé bien. Ojalá sigamos aquí, porque la verdad es que estamos muy a gusto y muy cómodos”, mencionó el español en charla para El Chiringuito.
La incertidumbre que generó la contratación de Sergio Ramos con Rayados
Sergio Ramos arribó a la Liga BBVA MX a principios de este año, pues Rayados lo fichó con el objetivo de tener a un refuerzo de lujo para encarar el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, la noticia del español causó incertidumbre entre los aficionados, ya que llegó al club regio como agente libre luego de que terminara su contrato con Sevilla.
El exjugador del Real Madrid llegó a Monterrey con 38 años y más de 6 meses inactivo, estadísticas que hicieron dudar a varios. No obstante, el defensa central ha demostrado que aún tiene nivel para competir, pues sus números en la Liga BBVA MX no mienten.
Los números de Sergio Ramos tras su llegada a Rayados de Monterrey
Sergio Ramos suma su segundo torneo con Rayados de Monterrey, club con el que registra 7 goles en 26 partidos disputados, todos ellos como titular, de acuerdo con las estadísticas de la plataforma BeSoccer. El objetivo del español es conseguir un título con los regios, el cual se les ha negado en los últimos años.