Sergio Ramos ilusiona a la afición del PSG con la Champions League

Luego de ser anunciado como refuerzo del París Saint-Germain, Sergio Ramos recibió una cálida bienvenida por parte de los aficionados al conjunto francés.

Durante el video en el que se observa al defensor español firmar su vínculo laboral con el cuadro de Francia, los aficionados no ocultaron su emoción y recibieron a Ramos entre ovaciones fuera de las instalaciones del club, pues el anuncio del nuevo fichaje desató la locura por conseguir una foto o autógrafo del exjugador del Real Madrid.

🤳 ¡HOLA, SERGIO! 🇪🇸



¡@SergioRamos les tiene un saludo para todos ustedes! 👇



¿Cuál es su mensaje para el defensor español? 💬



❤️ 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 💙 pic.twitter.com/7ylzpinB2U — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

Por su parte, a través de redes sociales los comentarios tras el anuncio del fichaje fueron positivos. Los seguidores de la escuadra comandada por Mauricio Pochettino se ilusionan con obtener la Champions League con Sergio Ramos en sus filas, título que se les ha negado a lo largo de la historia pese a las grandes inversiones en jugadores durante los últimos años.

Ni con la llegada de Neymar, Mbappé ni Cavani, el PSG ha logrado levantar la Orejona, teniendo su mejor participación en la Temporada 2019-2020, en la que cayeron en la Final frente al Bayern Munich.

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Sergio Ramos podría ser Campeón con el PSG en agosto



La temporada oficial del PSG arrancará el próximo 1 de agosto cuando el cuadro de Pochettino se mida al Lille en la Final de la Supercopa de Francia, lo que supondría el primer título de Sergio Ramos con el París Saint-Germain y su título número 27 en su carrera profesional.

Una semana después de disputar la Supercopa, dará comienzo la campaña 2021-2022 de la Ligue 1, en la que el PSG hará su presentación visitando al Troyes FC.

Cabe mencionar, que la última ocasión en la que Ramos vio actividad fue el pasado 5 de mayo cuando el Real Madrid cayó en las Semifinales de la UEFA Champions League frente al Chelsea en Stamford Bridge.

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