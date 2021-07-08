Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Sergio Ramos ilusiona a la afición del PSG con la Champions League

El defensor español, Sergio Ramos, firmó con el París Saint-Germain hasta 2023 y los aficionados del club francés lo recibieron de buena forma.

Sergio Ramos y Maurucio Pochettino en el PSG

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de ser anunciado como refuerzo del París Saint-Germain, Sergio Ramos recibió una cálida bienvenida por parte de los aficionados al conjunto francés.

Durante el video en el que se observa al defensor español firmar su vínculo laboral con el cuadro de Francia, los aficionados no ocultaron su emoción y recibieron a Ramos entre ovaciones fuera de las instalaciones del club, pues el anuncio del nuevo fichaje desató la locura por conseguir una foto o autógrafo del exjugador del Real Madrid.

Por su parte, a través de redes sociales los comentarios tras el anuncio del fichaje fueron positivos. Los seguidores de la escuadra comandada por Mauricio Pochettino se ilusionan con obtener la Champions League con Sergio Ramos en sus filas, título que se les ha negado a lo largo de la historia pese a las grandes inversiones en jugadores durante los últimos años.

Ni con la llegada de Neymar, Mbappé ni Cavani, el PSG ha logrado levantar la Orejona, teniendo su mejor participación en la Temporada 2019-2020, en la que cayeron en la Final frente al Bayern Munich.

Te puede interesar: Sergio Ramos culpa al Real Madrid de su salida

Sergio Ramos podría ser Campeón con el PSG en agosto


La temporada oficial del PSG arrancará el próximo 1 de agosto cuando el cuadro de Pochettino se mida al Lille en la Final de la Supercopa de Francia, lo que supondría el primer título de Sergio Ramos con el París Saint-Germain y su título número 27 en su carrera profesional.

Una semana después de disputar la Supercopa, dará comienzo la campaña 2021-2022 de la Ligue 1, en la que el PSG hará su presentación visitando al Troyes FC.

Cabe mencionar, que la última ocasión en la que Ramos vio actividad fue el pasado 5 de mayo cuando el Real Madrid cayó en las Semifinales de la UEFA Champions League frente al Chelsea en Stamford Bridge.

Te puede interesar: ¡Oficial!: Sergio Ramos firma con el PSG hasta 2023

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP