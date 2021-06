Sergio Ramos culpa al Real Madrid de su salida

En el día que marcó su despedida como jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, vivió momentos contrastantes al leer su mensaje de adiós y además aprovechó para asegurar que él había aceptado una reducción de sueldo, sin embargo, los merengues solo le ofrecieron un año de renovación cuando el defensor esperaba que fueran dos.

Con una voz entrecortada fue evidente su dolor y agradecimiento, en sus palabras quedaba claro estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida y carrera profesional.

“Llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos, con 19 años, cuando era solo un niño. Y ahora que me voy, gracias a Dios tengo una maravillosa familia, con mi mujer y mis cuatro hijos aquí", aseguró Ramos en la ceremonia que le ofreció el club merengue.

Minutos más tarde ofreció una rueda de prensa que pudo apreciar al ex capitán blanco Sergio Ramos muy tranquilo, sereno, con las emociones muy controladas pero que sirvió para dejar en claro que él quería quedarse en el Madrid, su casa por los últimos 16 años pero fueron ellos quienes ya no lo quisieron.

“Han pasado muchas cosas, circunstancias que pasan en la vida. Nunca me he querido ir del Madrid, ese ha sido mi propósito. Me remonto a LaLiga del confinamiento, que la ganamos. A raíz de ahí el club me ofreció la renovación, pero se dejó ahí por el Covid. Ahora, el club me hace una oferta de un año y bajada de sueldo. Yo solo he pedido dos años. El tema no ha sido de dinero. Llegados a este punto, acepto la oferta con bajada y el club me dice que ya no hay oferta. Me dicen que la oferta tiene fecha de caducidad y yo no me había enterado”, aclaró el central goleador.

Con la categoría propia de un capitán del club más laureado de la historia, Sergio Ramos contestó a todos aquellos que lo llamaban “pesetero”, es decir interesado solamente en el dinero.

“Con el tema de la lesión vino oportuno, pero el equipo se jugaba LaLiga y la Champions. Yo dije que hablaría cuando hubiera novedad y aquí estoy”.

Sergio Ramos se despide de la afición del Real Madrid

El gran capitán, el que hizo que los minutos 93’ de los partidos fueran bautizados como el “Minuto Ramos” porque en ese instante aparecía para arreglar las cosas en favor del Madrid, dijo adiós a la entidad blanca con una promesa.

“Con pureza. Me he dejado el alma y la vida por el Madrid. Espero que me recuerden como una persona íntegra”.

“Quiero dar las gracias a la afición. Me llevasteis siempre en volandas. Me hubiera gustado despedirme con el estadio lleno. Me voy con 22 títulos, con mucho esfuerzo y dedicación, que es lo que requiere el Real Madrid. Ahora se abre una etapa nueva y también de ilusión. Pero esto no es un adiós, esto es un hasta luego, porque tarde o temprano, volveré", sentenció Sergio Ramos.