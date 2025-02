¿Sergio Ramos juega el Mazatlán vs Rayados del Clausura 2025?

Sergio Ramos ya tuvo su debut dentro de la Liga BBVA MX: el histórico defensa español fue titular y portó el gafete de capitán en el partido Rayados vs Atlético de San Luis: durante el encuentro, la zaga de La Pandilla mostró solidez; sin embargo, padecería su ausencia en el siguiente encuentro del Clausura 2025, cuando el conjunto dirigido por Martín Demichelis no cuente con él.

Azteca Deportes pudo saber que Sergio Ramos no formará parte de la convocatoria para el duelo Mazatlán vs Rayados; por lo tanto, el #93 de La Pandilla no realizará el viaje a La Perla del Pacífico para el compromiso correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

¿Sergio Ramos es la solución para Monterrey? | La Mesa Protagonistas

Sergio Ramos NO jugará el Mazatlán vs Rayados de jornada 9 del Clausura 2025

Junto con Sergio Ramos, Óliver Torres y Lucas Ocampos tampoco formarían parte de la convocatoria para el partido Mazatlán vs Rayados. A falta de confirmación, la plantilla de Martín Demichelis se vería disminuida para el partido en el Estadio El Encanto contra Los Cañoneros.

Rayados viene de vencer al Atlético de San Luis en la jornada 8: Germán Berterame, con doblete, y Óliver Torres fueron los autores de los tantos para la victoria. Por su parte, Mazatlán cayó ante Necaxa: Los Cañoneros resistieron el empate hasta el minuto 25 de la segunda parte.

Mazatlán vs Rayados: ¿cuándo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de jornada 9 del Clausura 2025?

El próximo martes 25 de febrero, en punto de las 21:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, podrás disfrutar del partido Mazatlán vs Rayados a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

