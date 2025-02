¿Por qué no juega Sergio Ramos el Querétaro vs Rayados? La fecha de su esperado debut

Sergio Ramos, luego de un semestre sin actividad, decidió aceptar el reto de jugar en la Liga BBVA MX con Rayados; sin embargo, desde la confirmación de su fichaje no ha visto minutos con los colores de La Pandilla: incluida la visita ante Querétaro de la jornada 7 del torneo Clausura 2025 .

En distintos espacios, Sergio Ramos ha manifestado que no tiene problemas físicos, tan solo carece de ritmo de juego, ya que, desde el final de su contrato con Sevilla, julio de 2024, no ve minutos de juego. En la visita al Estadio La Corregidora quedó fuera de la convocatoria; sin embargo, no se descarta su presencia en el siguiente duelo del conjunto regiomontano.

Sergio Ramos no juega el Querétaro vs Rayados: ¿cuándo es se debut en la Liga BBVA MX?

Tras el duelo ante Querétaro de este domingo 16 de febrero, Rayados regresará a casa, donde su siguiente compromiso será ante el Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2025. El próximo sábado 22 de febrero, en El Gigante de Acero, Sergio Ramos podría tener sus primeros minutos como jugador de La Pandilla.

Previo al compromiso contra Querétaro, Rayados es la tercera peor defensa en comparación con los equipos que clasificaron a liguilla o Play-In en el torneo anterior: Apertura 2024. La incorporación de Sergio Ramos al esquema de Martín Demichelis promete brindarle solidez en la zaga al conjunto de la Sultana del Norte.

Los próximos partido de Rayados en el torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX: ¿cuándo debuta Sergio Ramos?

Rayados vs Atlético de San Luis | sábado 22 de febrero | Jornada 8

vs Atlético de San Luis | sábado 22 de febrero | Jornada 8 Mazatlán vs Rayados | martes 25 de febrero | Jornada 9

| martes 25 de febrero | Jornada 9 Rayados vs Santos | domingo 2 de marzo | Jornada 10

vs Santos | domingo 2 de marzo | Jornada 10 Cruz Azul vs Rayados | sábado 8 de marzo | Jornada 11

| sábado 8 de marzo | Jornada 11 Pumas vs Rayados | domingo 16 de marzo | Jornada 12

¿Cuándo fue el último partido de Sergio Ramos?

El 26 de mayo de 2024 fue el último partido disputado por Sergio Ramos: el defensa central portó el gafete de capitán en la derrota del Sevilla contra el FC Barcelona; desde entonces, no ve actividad profesional.

