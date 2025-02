Sergio Ramos: “No vengo a pasear copas”

Sergio Ramos se ha convertido en blanco de ciertas dudas con respecto a sus intenciones en el Monterrey y, en un plano más general, en el futbol mexicano. Él, sin embargo, lo tiene claro; no quiere recargarse en la trayectoria que ya presume, sino seguir la misma ruta que a lo largo de su carrera: triunfar.

“Soy una persona que nunca se cansa de ganar. Siempre he dicho que, en el futbol, no se vive del pasado. Es un legado que no se puede borrar, pero no vengo aquí a poner en bandera lo que hice o lo que gané, vengo con la ilusión intacta de seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas, porque nunca estuve en la liga mexicana. Eso me conmueve y me ilusiona: el día de mañana, ampliar el palmarés del club”, dijo en conferencia.

Ramos, más competitivo que nunca

El defensor, descartó haber elegido a los Rayados para relajarse profesionalmente y reiteró que, recargado en el proyecto deportivo que le ha presentado la directiva regiomontana, únicamente aspira a reencontrarse con su versión óptima y crecer su sala de trofeos.

“Dejar un legado en México es un reto que me he marcado a nivel personal y eso me mueve. Como ha dicho ‘Tato’ (Noriega): el palmarés está ahí. Eso no se puede borrar, pero no vengo a pasear copas; al contrario, vengo a conquistar títulos nuevos y a aportar mi mejor versión. Siempre he pensado que el futbol no es cuestión de edad, sino de rendimiento, y aquí estamos. El gesto mío de venir de España después de una carrera muy larga habla por sí solo de la ambición y el hambre que tengo de seguir ganando”, explicó.

Sergio Ramos se ha interiorizado en la Liga BBVA MX

Cuestionado en torno a su percepción del futbol mexicano y a las referencias que ha recibido de gente como Sergio Canales, Oliver Torres o Lucas Ocampos, el ’93' de ‘La Pandilla’ contó cuáles son sus expectativas en un balompié que no conoce a profundidad.



“Me han hablado que es una liga físicamente fuerte, que quizás no tiene el mismo ritmo y la misma intensidad, pero físicamente, es exigente. A mí me gusta. Estuve en España, estuve también en Francia y, ahora, en México. Me gusta conocer el mundo, me gustan los retos nuevos. Esperamos que sea una liga entretenida y competitiva, donde podamos disfrutar y ganar el torneo, que es el objetivo por el que luchamos todos”, sentenció.

