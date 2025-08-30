¡OFICIAL! Sergio Ramos será baja para la Jornada 8 del Apertura 2025

Sergio Ramos se perderá el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Tras disputarse la jornada 7, en la que Rayados logró vencer 4-2 a Puebla, se confirmó que el defensor español será baja para el siguiente juego y no podrá tener minutos.

El motivo por el que Sergio Ramos no podrá jugar en la Jornada 8 es porque debe de cumplir la suspensión de un juego al acumular cinco tarjetas amarillas en el Apertura 2025. Motivo por el que se perderá el juego de Querétaro vs Rayados de Monterrey.

Partidos en los que ha recibido tarjeta amarilla Sergio Ramos

Hasta el momento, los juegos en los que ha recibido tarjeta amarilla Sergio Ramos han sido en cinco de siete, los cuales son:



Pachuca vs Rayados Jornada 1

Rayados vs Atlas Jornada 3

Rayados vs Mazatlán Jornada 5

Rayados vs Necaxa Jornada 6

Puebla vs Rayados Jornada 7

Con sus cinco tarjetas acumuladas, tendrá la suspensión de un juego.

La baja de Ramos puede ser clave para Rayados de Monterrey que acumula seis victorias de forma consecutiva. Aunque, también una estrategia pues se perderá el juego de la Jornada 8 que es ante Querétaro, un quipo que no pasa por un buen momento futbolístico pero para la Jornada 9, Sergio regresará a las canchas para enfrentarse al América.

Es por eso que, al ser un rival más complicado, no quisieron arriesgar y habría preferido que Sergio se ganara la amarilla ante Puebla para no jugar ante Querétaro pero si contra el América.