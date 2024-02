¡Milagro! Jugador del PSG volvería a las canchas tras accidente

Grandes noticias para el PSG, se reporta que el arquero español Sergio Rico estaría cerca de incorporarse a los entrenamientos del conjunto galo luego de sufrir un aparatosos accidente en mayo pasado que lo tuvo en coma. La información indica que el cancerbero está completamente recuperado después de haber sido impactado por un caballo el año pasado mientras se encontraba en Huelva. Su vuelta a las instalaciones del equipo dependerá de los resultados que arrojen las pruebas físicas.

El jugador de 30 años pasó 10 semanas hospitalizado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y ser operado de un aneurisma cerebral, pasó 26 días en coma inducido. Afortunadamente fue dado de alta en agosto y ha continuado con la recuperación en su hogar. En entrevistas recientes confesó que no puede realizar muchas actividades físicas, pero que sale a caminar como parte de su proceso. Rico también dijo que no recuerda nada del acontecimiento y que incluso horas previas al accidente también se le borraron.

Partido Completo: Cachorros 6-3 Emperors FC | J1 La People’s League

Te puede interesar: VIDEO: Lionel Messi niega saludo e intercambio de playera a jugador del LA Galaxy

“El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí (podía volver al campo). A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena”, declaró.

Actualmente el París Saint-Germain es primero de la Ligue 1 por un buen margen, los muchachos de Luis Enrique han cosechado 54 puntos en 23 jornadas y mantienen 11 de distancia con respecto al Brest. El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma es titular en el esquema del técnico español, los de la capital han tolerado solo 19 goles en el campeonato local.

Próximos partidos del PSG

El Paris Saint-Germain visitará el viernes 1 de marzo al Mónaco en acción correspondiente a la Jornada 24 de la Ligue 1. Posteriormente hará el viaje a España para medirse a la Real Sociedad en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, eliminatoria que aventajan por dos goles a cero.

Te puede interesar: Los 5 mejores entrenadores de Cruz Azul, según ChatGPT