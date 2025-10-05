Detienen a Omar “N”, exjugador de las Chivas en Jalisco por abuso contra menor

Omar Bravo, exjugador de la Chivas, fue detenido en Zapopan, Jalisco, según el Registro Nacional de Detenciones.

En el documento se indica que la captura fue durante el sábado a las 18:00 horas en calles de la colonia Centro de Zapopan.

Primeros reportes indican que la detención del jugador fue por un supuesto abuso sexual infantil.

En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.

Información en proceso...