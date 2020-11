VIDEO: Entrenador pierde la cabeza en Italia y le roba balón a rival en pleno partido

Cuando las pulsaciones están a mil y el resultado está en el aire, la locura puede apoderarse de los futbolistas y entrenadores. Y eso fue justamente lo que sucedió en Italia. Corría el minuto 91 en el duelo entre el Catania y el Vibonese, cuando a Giuseppe Raffaele, entrenador del equipo local, se le pelaron los cables.

Su equipo ganaba 2-1 y el entrenador consideró que se cometió una falta en contra de uno de sus dirigidos y, como el árbitro no la sancionó, decidió meterse a la cancha para quitarle la pelota al futbolista rival y detener el juego. La acción del DT provocó un tumulto y, en medio de los empujones entre los futbolistas, el entrenador vio la tarjeta roja.

Totalmente de acuerdo con Giuseppe Raffaele, director técnico de Catania. Se venía la contra del Vibonese y no tuvo opción. Tres puntos de oro. 🇮🇹⚽pic.twitter.com/WtEPnovUjw — Fodbold World (@fodboldworld) November 20, 2020

Al final el Catania mantuvo el resultado, pero el precio por ese triunfo fue muy alto, hoy los organismos disciplinarios informaron al club que su director técnico estraá suspendido las próximas cuatro jornadas.

Cabe recordar que el Catania está jugando en la tercera categoría del futbol italiano a causa de una sanción administrativa, y es que en 2015 la justicia probó que arreglaron partidos para no descender de la Serie B y como castigo los descendieron a la Serie C con 12 puntos menos y desde esa temmporada no han logrado siquiera subir a la Serie B.